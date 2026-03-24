Иран выдвинул новый ультиматум Трампу 24.03.2026, 8:10

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Тегеран срывает переговорный процесс.

Иран намерен продолжать военные действия до выполнения своих требований, включая компенсацию за понесенные потери и снятие санкций. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи, недавно назначенный военным советником верховного лидера Моджтабы Хаменеи, пишет «Курсор».

По его словам, Тегеран не рассматривает вариант быстрого завершения конфликта и будет добиваться не только финансовой компенсации, но и международных гарантий невмешательства США во внутренние дела страны.

Заявление прозвучало на фоне ранее озвученной угрозы со стороны президента США Дональда Трампа нанести удары по иранской энергетической инфраструктуре. Позднее Вашингтон отказался от реализации этого сценария.

Резаи подчеркнул, что ответ Ирана в случае эскалации будет более жестким, чем ранее, и предупредил о готовности к продолжительному противостоянию. Он также выразил уверенность, что в ближайшее время между США и Израилем могут возникнуть серьезные разногласия.

Заявления иранской стороны прозвучали на фоне сообщений о возможных переговорах между Вашингтоном и Тегераном, однако их перспективы остаются неопределенными.

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