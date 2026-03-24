Атака неизвестного дрона на Литву у границы с Беларусью: найден двигатель 9 24.03.2026, 8:33

9,610

Фото: Julius Kalinskas / Elta

Появилась новейшая информация.

Можно предположить, что в Варенском районе, около деревни Лависас минувшей ночью границу Литвы пересек и взорвался беспилотник, сказал представитель Литовской армии, майор Гинтаутас Цюнис, передает delfi.lt.

«Что это за объект, покажет расследование (…), но ясно, мы можем сказать об этом, что найден двигатель внутреннего сгорания. Такие двигатели используют в некоторых дронах (…). Можно предположить, что это был дрон», – сказал на пресс-конференции Цюнис.

Он сказал, что в понедельник в полдень о дроне сообщили Единому центру помощи и Литовской армии.

«Единому центру помощи сообщили о дыре на льду озера Лависас и валяющихся вокруг обломках, похожих на куски металла. Литовской армии после обеда сообщили, что около 3 ч. ночи человек слышал взрыв. Звонил местный житель, он сам слышал взрыв, сначала звук летевшего дрона, на место происшествия выехали службы. Все службы: полиция, Департамент пожарной безопасности и спасения, представители «Арас», - сказал Цюнис. Он подтвердил, что часть обломков нашли, другие ищут, собирают улики, которые передадут следователям.

«Что это за объект, станет известно после расследования. Мы можем сказать, что найден двигатель внутреннего сгорания, двигатели внутреннего сгорания используют в некоторых дронах. Что касается озера, та дыра очень похожа на дырку на месте взрыва, поэтому можно предположить, что это был дрон», – не скрывал Цюнис.

Он сказал, что найден не только двигатель внутреннего сгорания, но и металлические и пластиковые детали, следов взрывчатки не найдено.

«Откуда объект мог прилететь, пока мы не знаем. Конечно, мы находимся рядом с Беларусью. Расследование еще не провели, но это самое вероятное предположение. Конечно, это из этой страны», – заметил Цюнис.

Он подтвердил, что информация была получена от жителей. «Можем подтвердить, что радары Литовской армии, ее основные радары, такой след не заметили. Конечно, сейчас армия проверяет все данные, смотрит, как выглядит эта общая картина, единицы, отслеживающие воздушную безопасность. В этом месте они не установлены. Поэтому тоже радары этот объект не зафиксировали. По нашим данным, пока я говорю за все службы, пограничники ничего не слышали, не видели и не слышали полета дрона или чего-то в этом роде», - сказал Цюнис.

«На данный момент собирают улики, все детали. Стараются ничего не упустить, позже все передадут следователям, будет проведено расследование, идентифицируют, что это за объект, посмотрят, что здесь произошло, кто, что видел, кто не видел, что будут дальше делать с дроном, выяснится позже», – продолжил он.

По его словам, пока рано говорить, представлял ли дрон опасность. «Конечно, это выяснится, когда завершат расследование, выяснят, что это был за объект. Но, взрыв есть взрыв. Он всегда опасен, тут нет никаких сомнений. <...> Поэтому тут мы тоже говорим предположительно, но пока не нашли взрывчатки, это не значит, что ее не было, что взрыва не могло быть. Может, взорвалось и ничего не осталось, но я говорю, тут пока не надо спекулировать, все покажет расследование, которое начнется сразу, как только увезут последние фрагменты», – подчеркнул Цюнис.

Он сказал, что пока не может сказать, сколько будет длиться расследование. «Возможно, не затянется, поскольку детали (…) пока не предусмотрены», – заметил майор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com