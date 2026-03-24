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NYT: Украина создала уникальную систему обеспечения дронами военных на передовой

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  • 24.03.2026, 8:57
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NYT: Украина создала уникальную систему обеспечения дронами военных на передовой

Децентрализация закупок наилучшим образом согласовывает предложение со спросом.

Даже на передовых позициях командиры ВСУ могут пользоваться специальными программами для закупки ударных беспилотников – именно тех, которые лучше всего соответствуют текущим потребностям их подразделения. О том, как работают эти программы, рассказала The New York Times.

Речь идет о том, что в эпоху войны дронов ВСУ пришлось отойти от общей армейской специализации и унификации. Напротив, Украина расширяет ассортимент дронов и позволяет войскам, а не чиновникам, выбирать оружие для себя.

«Правительство создало два веб-сайта, Brave1 и DotChain, чтобы боевые подразделения могли выбирать из сотен специализированных моделей военных дронов в соответствии со своим усмотрением и потребностями», – пишут журналисты, добавив, что, по мнению чиновников, децентрализация закупок наилучшим образом согласовывает предложение со спросом.

Программа закупок беспилотников в Украине в ноябре была расширена и охватила 130 бригад. Военные аналитики и украинские чиновники говорят, что они не знают ни одной другой армии в мире, которая бы делала что-то подобное.

Программа отражает тот тип инноваций и адаптации, к которым война вынудила Украину, сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики и бывший офицер морской пехоты США. «Подразделениям на одном участке линии фронта могут понадобиться другие типы беспилотников, чем те, которые работают в других местах», – сказал он.

Как это работает

Украинские военные выделяют каждой бригаде кредиты для использования на веб-сайтах, которые в настоящее время предлагают преимущественно дроны, а также некоторое другое снаряжение. Подразделение может пополнить свой бюджет бонусными баллами за успешные атаки дронов. Кроме того, украинские волонтеры в сотрудничестве с военными в прошлом месяце запустили онлайн-платформу, которая позволяет донорам напрямую вносить деньги на счет конкретной бригады для приобретения оружия.

Военные заходят в интернет-магазин, чтобы просмотреть предложения. Командир может разместить заказ, оплатив его со счета своего подразделения. Система размещает заказ у производителя, создает все необходимые документы и организует отправку оружия. Обычно оно поступает в течение 5-10 дней.

Онлайн-платформа Brave1 позволяет солдатам просматривать сотни моделей дронов, многие из которых от новых производителей, появившихся во время войны. Она связана с системой баллов за ликвидацию российских солдат и уничтожение российского оружия.

Онлайн-платформа DotChain предлагает бригадам покупать дроны и боеприпасы, используя кредит на своих виртуальных счетах. Сейчас у нее меньший выбор, чем у Brave1 – около 30 производителей продают 150 моделей дронов, – но есть планы его

«Техническое решение похоже на торговую площадку, но на самом деле оно даже лучше привычных нам торговых площадок, потому что наши бригады могут точно видеть, у кого что есть и в каком количестве», – прокомментировал глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

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