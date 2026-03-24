В войне против Ирана приближается время «Х» 19 24.03.2026, 9:20

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(Обновляется) Тегеран сам ухудшил свое положение.

На Ближнем Востоке продолжается операция «Рычащий лев», которую Израиль и США проводят против Ирана.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 24-го дня войны.

23:00 Глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон рассматривает себя участником переговоров. Об этом министр заявил во время совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Овальном кабинете.

«Мы тоже видим себя частью переговоров. Мы ведем переговоры с помощью бомб», — сообщил господин Хегсет. По его словам, президент США «ясно дал понять», что у Ирана не будет ядерного оружия. «Наша работа — обеспечить это», — подчеркнул глава Пентагона.

22:44 Иран согласился с условиями США по отказу от разработки ядерного оружия, сообщил президент Дональд Трамп журналистам.

«Все начиналось с того, что у них не может быть ядерного оружия. Я вчера говорил, каковы 10 главных пунктов [сделки]? Номер один, два и три — у них не может быть ядерного оружия. И у них его не будет... Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия. Они на это согласились», — сказал Трамп.

21:28 Командование 82-й воздушно-десантной дивизии США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент Axios Барак Равид в X со ссылкой на американского чиновника. Информацию подтвердила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

По словам Равида, в регион перебросят бригаду, насчитывающую несколько тысяч военнослужащих.

21:11 Великобритания готовится возглавить международную коалицию по возобновлению движения в Ормузском проливе и сопровождению судов, проходящих по этому коридору, сообщает The Times.

План по открытию пролива для судоходства разрабатывается Британией и Францией, он потребует поддержки США.

19:28 Иран начал взимать транзитные сборы с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные источники. По данным агентства, четких расценок нет, сумма рассчитывается за каждый рейс отдельно, плата за проход может достигать до $2 млн за судно. Как отмечает Bloomberg, по некоторым рейсам Иран уже получил оплату, «хотя механизм и валюта платежа пока неясны».

18.59 Саудовская Аравия стремится положить конец конфликту с Ираном, но только после того, как его возможности по запуску крылатых и баллистических ракет будут значительно снижены. Однако Эр-Рияд выступает против любых ударов по гражданской инфраструктуре Ирана, заявил CNN региональный чиновник.

19.02 Дональд Трамп поделился заявлением пакистанского премьер-министра Шарифа о том, что он готов провести переговоры между США и Ираном.

17.19 Наследный принц Саудовской Аравии настоятельно призывал президента Трампа продолжать войну против Ирана. Мухаммед бин Салман описывал американо-израильскую кампанию как «историческую возможность» для перестройки Ближнего Востока, сообщает NYT.

В течение последней недели принц говорил Трампу, что США должны стремиться свергнуть правительство Ирана, утверждая, что Тегеран представляет долгосрочную угрозу для Персидского залива, которую можно устранить только путем свержения его руководства.

17.12 Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на проведение переговоров с Соединенными Штатами Америки, сообщает израильское издание Ynet.

По словам источников издания, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передал специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер одобрил переговорный процесс.

16.33 Более десяти городов Ирана оказались под ударами израильской авиации утром 24 марта.

Целями стали военные и полицейские базы в Кероуэ – городе, который на несколько дней перешел в руки восставших в январе. Также удары были нанесены по объектам в Ширазе, Мешхеде, Исламшехре, Фардисе, Бушере, Исфахане и Шахиншехре.

16.18 Иран прекратил экспорт газа в Турцию после удара Израиля по месторождению Южный Парс.

Турция получает около 14% своего газа из Ирана, но может компенсировать его нехватку в краткосрочной перспективе за счет поставок из России и Азербайджана и запасов, находящихся в хранилищах.

16:02 Израиль бьет по объектам «Хезболлы» на юге Ливана.

13:58 Бахрейн предлагает ООН обеспечить военной силой свободное судоходство через Ормузский пролив на Ближнем Востоке, который блокирует Иран.

Представители Манамы уже подали в Совет Безопасности ООН проект соответствующей резолюции, пишет Reuters.

13:57 Американские военные поделились уникальными ночными кадрами, снятыми на палубе авианосца USS Abraham Lincoln

На видео – взлет и посадка бомбардировщиков.

Полетная палуба авианосца занимает примерно 4,5 акра. Для пилотов это похоже на посадку на движущуюся почтовую марку. Экипаж USS Abraham Lincoln делает запуск и возвращение самолетов обыденным делом — как днем, так и ночью.

12:06США готовят план отправки 3 тысяч солдат из «сил немедленного реагирования» 82-й воздушно-десантной дивизии на иранский остров Харк. Эти войска могут прибыть в любую точку мира за 18 часов и поддержать возможное наступление на стратегический нефтяной центр Ирана, сообщает New York Times.

10:59 Страны Персидского залива все больше втягиваются в войну против Ирана из-за непрекращающихся атак, которые подрывают их экономику. Саудовская Аравия и ОАЭ близки к тому, чтобы присоединиться к ударам США по Ирану.

10:32 В результате утреннего иранского ракетного обстрела центральных районов Израиля шесть человек получили ранения, спасательные службы работают на нескольких местах падений.

Удары были зафиксированы сразу в четырех точках в районе Тель-Авива. Один из эпизодов, по предварительной информации, связан с прямым попаданием. Взрывы были слышны в различных частях города.

09:00 Эсминцы Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки оснащены передовой системой, которая помогает защищать корабли от иранских ракет. Система AN/SLQ-32(V)7 также экономит американским военным миллиарды долларов – вместо пусков дорогостоящих ракет-перехватчиков используется подход «мягкого уничтожения». Угрозы нейтрализуются с помощью направленных электронных помех и глушения сигналов еще на подходе.

08:10 Иран намерен продолжать военные действия до выполнения своих требований, включая компенсацию за понесенные потери и снятие санкций. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи, недавно назначенный военным советником верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

По его словам, Тегеран не рассматривает вариант быстрого завершения конфликта и будет добиваться не только финансовой компенсации, но и международных гарантий невмешательства США во внутренние дела страны.

Таким образом, Тегеран срывает переговорный процесс накануне момента «Х» — истечения ультиматума Трампа, о котором напомнила газета The Wall Street Journal. Как пишет издание, тысячи американских морских пехотинцев должны 27 марта прибыть на Ближний Восток. Переброска морской пехоты совпадает с крайним сроком ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану по открытию Ормузского пролива.

03:29 Американская разведка утверждает, что в Ормузском проливе находятся не менее 12 подводных мин. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источник. «Официальные лица США сообщили, что, согласно текущим оценкам американской разведки, в этом жизненно важном проходе находится как минимум дюжина подводных мин», — говорится в сообщении.

02:53 Израильские военные в ходе операции на юге Ливана захватили в плен несколько участников отряда «Радван» шиитского движения «Хезболла». Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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