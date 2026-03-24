Истерика в МИД РФ: Кремль привлекает Интерпол, из-за «унижения» посла

Истерика в МИД РФ: Кремль привлекает Интерпол, из-за «унижения» посла6
- 24.03.2026, 11:27
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Москва хочет отомстить украинке.
Россия пытается привлечь Интерпол для розыска известного украинского медиаэксперта и активистки Ирины Земляной.
Об этом написал народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.
По словам народного депутата Ярослава Юрчишина, сейчас РФ пытается добиться объявления Ирины Земляной в международный розыск, а это уже прямая попытка использовать ресурсы Интерпола для давления на украинских журналистов и активистов.
С чего все началось
Поводом для преследования стали события мая 2022 года в Польше. Так, во время акции протеста против российской агрессии активисты облили посла РФ Сергея Андреева свекольным соком. Российская пропаганда и правоохранительная система мгновенно назвали этот инцидент «нападением на дипломата».
Абсурдный приговор московского суда
Не имея доступа к активистке, московский суд заочно приговорил Ирину Земляную к 13 годам заключения. Кроме вымышленного «нападения», женщину обвинили в распространении так называемых «фейков» о российской армии.
«Московский суд устраивает расправу над украинской журналисткой и медиаэкспертом Ириной Земляной за то, что она устроила акцию протеста перед российским послом Андреевым», - пишет нардеп.
Сама активистка заявляет, что дело является полностью сфабрикованным и не имеет ничего общего с правосудием. Она отмечает, что ее невиновность подтверждается материалами видео и фото, а польские правоохранители не выдвинули к ней претензий.
По ее словам, фото- и видеоматериалы подтверждают мирный характер протеста, что не несло угрозы жизни дипломата.
Попытка манипуляции Интерполом
Как сообщает народный депутат Ярослав Юрчишин, сейчас РФ пытается добиться объявления Земляной в международный розыск. Украина настаивает, что запрос РФ является частью более широкой кампании по преследованию несогласных с политикой Кремля.
Национальная полиция Украины, которая представляет страну в Интерполе, уже взяла дело под особый контроль.
Главные аргументы защиты:
Статья 3 Устава Интерпола: организации строго запрещено вмешиваться в дела, имеющие политический, военный, религиозный или расовый характер.
Политическое давление: Ярослав Юрчишин подтвердил, что украинские правоохранители уже работают над тем, чтобы заблокировать любые попытки РФ использовать международные ордера против журналистки.