Истерика в МИД РФ: Кремль привлекает Интерпол, из-за «унижения» посла 6 24.03.2026, 11:27

24,972

Москва хочет отомстить украинке.

Россия пытается привлечь Интерпол для розыска известного украинского медиаэксперта и активистки Ирины Земляной.

Об этом написал народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

По словам народного депутата Ярослава Юрчишина, сейчас РФ пытается добиться объявления Ирины Земляной в международный розыск, а это уже прямая попытка использовать ресурсы Интерпола для давления на украинских журналистов и активистов.

С чего все началось

Поводом для преследования стали события мая 2022 года в Польше. Так, во время акции протеста против российской агрессии активисты облили посла РФ Сергея Андреева свекольным соком. Российская пропаганда и правоохранительная система мгновенно назвали этот инцидент «нападением на дипломата».

Абсурдный приговор московского суда

Не имея доступа к активистке, московский суд заочно приговорил Ирину Земляную к 13 годам заключения. Кроме вымышленного «нападения», женщину обвинили в распространении так называемых «фейков» о российской армии.

«Московский суд устраивает расправу над украинской журналисткой и медиаэкспертом Ириной Земляной за то, что она устроила акцию протеста перед российским послом Андреевым», - пишет нардеп.

Сама активистка заявляет, что дело является полностью сфабрикованным и не имеет ничего общего с правосудием. Она отмечает, что ее невиновность подтверждается материалами видео и фото, а польские правоохранители не выдвинули к ней претензий.

По ее словам, фото- и видеоматериалы подтверждают мирный характер протеста, что не несло угрозы жизни дипломата.

Попытка манипуляции Интерполом

Как сообщает народный депутат Ярослав Юрчишин, сейчас РФ пытается добиться объявления Земляной в международный розыск. Украина настаивает, что запрос РФ является частью более широкой кампании по преследованию несогласных с политикой Кремля.

Национальная полиция Украины, которая представляет страну в Интерполе, уже взяла дело под особый контроль.

Главные аргументы защиты:

Статья 3 Устава Интерпола: организации строго запрещено вмешиваться в дела, имеющие политический, военный, религиозный или расовый характер.

Политическое давление: Ярослав Юрчишин подтвердил, что украинские правоохранители уже работают над тем, чтобы заблокировать любые попытки РФ использовать международные ордера против журналистки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com