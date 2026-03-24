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В Литву вернулись первые задержанные Минском фуры

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  • 24.03.2026, 9:37
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В Литву вернулись первые задержанные Минском фуры

Грузовики пересекли границу через пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай».

В Литву 24 марта около пяти часов утра начали возвращаться первые задержанные в Минске фуры. Об этом агентству BNS сообщил представитель Службы охраны государственной границы.

Первые грузовики около 05.00 пересекли литовскую границу через пограничные пункты «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны) и «Шальчининкай» («Бенякони» с белорусской стороны).

По предварительным данным, это фуры с литовской регистрацией.

Напомним, накануне Александр Лукашенко принял решение, что фуры на литовской регистрации, которые с ноября 2025 года не выпускали из Беларуси в «связи с недружественными действиями литовской стороны по закрытию пунктов пропуска на белорусско-литовской границе», могут покинуть территорию нашей страны.

Проблема с фурами из Литвы

Конфликт Беларуси с Литвой начался в конце 2025-го — с метеозондов с сигаретной контрабандой, которые массово прилетали с Гродненщины и из-за этого периодически останавливали работу аэропорта в Вильнюсе. Литва в итоге закрывала границу, а власти Беларуси в ответ запретили литовским фурам выезжать из страны через любые погранпереходы, кроме литовских. Вильнюс позже отменил свое решение и открыл границы, но многие фуры так и не выпустили из Беларуси. Большегрузы направили на специальные стоянки, где взимается плата в размере 120 евро в сутки за каждый тягач или полуприцеп. После четырех месяцев простоя власти угрожали конфискацией техники.

В начале марта ассоциация литовских перевозчиков Linava обратилась в Европейскую комиссию по поводу задержанных в Беларуси фур, потребовав скоординированных дипломатических и правовых действий на уровне ЕС. Там ответили, что действия Минска «неприемлемы и неоправданны».

20 марта Александр Лукашенко пообещал принять решение по фурам до 23 марта.

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