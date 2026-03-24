«В 3.05 разбудил дрон»: подробности о взрыве в Литве у границы с Беларусью 24.03.2026, 9:52

3,284

Звук слышали и в Беларуси.

В ночь на 23 марта в Литве недалеко от границы с Беларусью произошел взрыв. Военные предполагают, что это был дрон, который мог прилететь из нашей страны. Подробности приводит издание Delfi.

Можно предположить, что в Варенском районе, около деревни Лависас минувшей ночью границу Литвы пересек и взорвался беспилотник, сказал представитель литовской армии, Гинтаутас Цюнис.

«Что это за объект, покажет расследование <…>, но ясно, мы можем сказать об этом, что найден двигатель внутреннего сгорания. Такие двигатели используют в некоторых дронах <…>. Можно предположить, что это был дрон», — сообщил Цюнис.

По словам представителя армии, очевидцы сообщали о дыре на льду озера Лависас и валяющихся вокруг обломках. Местный житель рассказал, что около трех часов ночи слышал взрыв. А до этого — звук летевшего дрона. Он подтвердил, что часть обломков нашли, другие ищут — собирают улики, которые передадут следователям. Среди находок — двигатель внутреннего сгорания, который используется на дронах.

«Откуда объект мог прилететь, пока мы не знаем. Конечно, мы находимся рядом с Беларусью. Расследование еще не провели, но это самое вероятное предположение. Конечно, это из этой страны», — заметил Цюнис.

Он отметил, что радары литовской армии след объекта не заметили. Не слышали его и пограничники. Пока на месте взрыва не нашли взрывчатки.

Рассказ местного жителя — ночью разбудил звук «Шахеда»

По словам Витаутаса Лебедникаса, владельца усадьбы в селе Жюрай примерно в трех километрах от места происшествия, ночью его разбудил звук, похожий на жужжание беспилотника типа Shahed.

«В 3.05 разбудил дрон, он пролетел очень низко над усадьбой <…>. Примерно через пятнадцать секунд — мощный взрыв. Такой громкий, что даже окна задрожали. Я вышел посмотреть: ничего, тишина», — рассказал мужчина радиостанции LRT.

«Утром я поехал посмотреть в одну, и в другую сторону, где бы мог быть. Я приехал [в место] в трех километрах от места происшествия, недалеко от села Лависас, на берегу озера, и смотрю, что там уже стоят полиция и спасательная служба», — сказал он.

Мужчина еще добавил, что ему удалось записать взрыв на свой телефон, но он сообщил об инциденте службам только утром:

«Никто не звонил. Может, человек тридцать это слышали. Не знаю, необычная вещь».

Дрон слышали и в Беларуси

Напомним, в ночь на 23 марта в разных концах страны беларусы слышали «жужжащий звук», похожий на гул беспилотника. Обсуждения этого появились в Threads, пишет «Зеркало».

Жужжание дрона упоминалось и в постах про Гродно. Упомянутый Варенский район Литвы как раз граничит с Гродненщиной. Озеро Лависас находится примерно в 20 км от белорусской границы и в 60 км от белорусского областного центра.

Отметим, в Threads писали, что слышали странный звук в Гродно около 3.30. В Литве очевидец говорил про 3.05 по местному времени (литовское время — это минус час от минского) — то есть спустя около получаса. Крейсерская скорость дрона типа «Шахед» — около 150−170 км/ч

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com