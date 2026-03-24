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Четыре области Беларуси подняли цены на проезд в общественном транспорте

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  • 24.03.2026, 10:21
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Четыре области Беларуси подняли цены на проезд в общественном транспорте

Изменения вступили в силу сегодня.

Плата за проезд в общественном транспорте вырастет в Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областях. Соответствующие решения местных облисполкомов появились на Национальном правовом интернет-портале 24 марта и вступают в силу после официального опубликования, пишет «Зеркало».

Одна поездка в общественном транспорте в Минской области подорожала на 15 копеек до 1,05 рубля. Предельные максимальные тарифы для экспрессных маршрутов подняли до 1,15 рубля. Такое решение Миноблисполком принял 16 марта.

Тарифы на пригородные перевозки в регулярном сообщении на обычных маршрутах составят 14 копеек за один километр, на скоростных маршрутах и на дополнительных рейсах — 16 копеек; на экспрессных маршрутах 17 копеек.

Выросла и стоимость проездных билетов. В городах с населением до 50 тысяч человек месячный проездной будет стоить 40,16 рубля, декадный — 14,08 рубля. В городах с населением 50−250 тысяч человек — 46 рублей (за месячный) и 16,18 рубля (за декадный).

В Витебской области стоимость проезда в общественном транспорте подняли до 1,05 рубля за одну поездку на обычных и скоростных маршрутах, и до 1,15 рубля — на экспрессных.

На пригородные перевозки максимальные тарифы повысили до 14 копеек за километр в регулярном сообщении, до 16 копеек — на скоростных маршрутах, а также дополнительных рейсах и до 17 копеек на экспрессных маршрутах.

В Гомельской области фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении, а также троллейбусами установили в размере 1,05 рубля за одну поездку.

Предельный максимальный тариф на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении поднялся до 1,15 рубля за одну поездку.

На пригородные перевозки максимальные тарифы повысили до 14 копеек за километр в регулярном сообщении, до 16 копеек — на скоростных маршрутах, а также на дополнительных рейсах и до 17 копеек на экспрессных маршрутах.

В Брестской области цены на проезд в общественном транспорте подняли до 1,05 рубля в регулярном сообщении и до 1,15 рубля на экспрессных маршрутах.

Предельные максимальные тарифы повысили до 14 копеек за километр в регулярном сообщении, до 16 копеек — на скоростных маршрутах, а также на дополнительных рейсах и до 17 копеек на экспрессных маршрутах.

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