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Минчанка увидела в лесу грибы, похожие на печенье из детства

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Минчанка увидела в лесу грибы, похожие на печенье из детства

Съедобны ли они?

В минском лесу местная жительница нашла несколько грибов необычной формы, собрала и приготовила из них блюдо в сметанном соусе. Об этом женщина рассказала на своей странице в Threads, заметил портал Blizko.by.

В комментариях гриб пользователи сравнили с печеньем-корзиночкой с красной начинкой и выражали беспокойство, что такие красивые с виду грибы редко бывают съедобными. Но, по словам автора, с ней ничего не случилось после употребления необычных лесных находок.

Симпатичные грибы называются Саркосцифа австрийская, или «алая эльфова чаша». Гриб растет в лесах и парках умеренного пояса Европы и Северной Америки на земле, богатых гумусом, на мхе, гниющей древесине, прелых листьях или на корневой гнили. Плодовые тела появляются ранней весной сразу после таяния снега.

Саркосцифа относится к съедобным грибам, правда, низкого качества. Его мякоть хрящеватая и немного жестковатая на вкус. Перед приготовлением грибы обязательно отваривают в подсоленной воде.

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