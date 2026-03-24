Кремль уже готовит россиян к провалу весенне-летнего наступления 5 24.03.2026, 10:45

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Аналитики ISW раскрыли подробности.

Российская армия уже начала свое весенне-летнее наступление против украинского «пояса крепостей» в Донецкой области, однако при этом в Кремле заблаговременно готовят россиян к незначительным результатам, медленному продвижению и Института изучения войны (ISW).

Так, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Россия направила десятки тысяч военнослужащих в крайне изнурительные пехотные штурмы, в результате которых за четыре дня погибло и было ранено более 6090 человек, что составляет в среднем около 1520 потерь в день. А за последнюю неделю российские войска потеряли в общей сложности 8710 военнослужащих.

«Такой высокий уровень потерь неприемлем, учитывая нынешние темпы набора новобранцев в России, и, вероятно, снизит способность России проводить столь масштабные штурмы в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - подчеркивают аналитики.

ISW оценивает, что российские войска вряд ли захватят «пояс крепостей» в 2026 году и скорее всего, добьются лишь незначительных тактических успехов ценой больших потерь.

«Российские официальные лица уже формируют в информационном пространстве ожидания относительно медленного продвижения и больших потерь, однако один из депутатов Государственной Думы России 23 марта заявил, что во всех войнах есть жертвы, но российские войска постараются минимизировать потери, продвигаясь «неспешно» к Славянску и Краматорску», - отмечают аналитики.

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