WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну против Ирана 8 24.03.2026, 10:59

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Власти Саудовской Аравии и ОАЭ готовы принять решение.

Страны Персидского залива все больше втягиваются в войну против Ирана из-за непрекращающихся атак, которые подрывают их экономику. Саудовская Аравия и ОАЭ близки к тому, чтобы присоединиться к ударам США по Ирану. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией, Саудовская Аравия недавно разрешила американцам использовать свою авиабазу имени короля Фахда на западной стороне Аравийского полуострова. Перед началом боевых действий королевство заявляло, что не позволит использовать свои объекты или воздушное пространство для атак на Иран. Попытка остаться в стороне от войны провалилась, когда Иран начал обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу Эр-Рияд.

Наследный принц Мухаммед бин Сальман близок к решению присоединиться к ударам США по Ирану. Один из источников WSJ заявил, что вступление королевства в войну — лишь вопрос времени.

«Терпение Саудовской Аравии в отношении иранских атак не безгранично, — заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан журналистам на прошлой неделе после серии иранских атак на энергетическую инфраструктуру Персидского залива. — Любое убеждение в том, что страны Персидского залива не способны ответить, является ошибочным».

Тем временем ОАЭ, которые на протяжении многих лет являлись финансовым центром для иранских предприятий и частных лиц предупредили о возможности заморозки иранских активов на миллиарды долларов.

«Некоторые учреждения, напрямую связанные с иранским режимом и Корпусом стражей исламской революции, будут закрыты в рамках целенаправленных мер после того, как будет установлено, что они использовались не по назначению для продвижения интересов иранского народа и в нарушение законодательства ОАЭ», — заявило правительство, имея в виду Корпус стражей исламской революции.

При этом в Эмиратах обсуждает вопрос о направлении своих войск на фронт и отговаривает США от прекращения огня раньше, чем военный потенциал Ирана будет уничтожен.

Действия ОАЭ и Саудовской Аравии показывают, как арабские монархии все глубже втягиваются в противостояние между США, Израилем и Ираном, отмечает WSJ.

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