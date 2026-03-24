«Квакали лягушки»: представитель Украины в ООН провел Небензе ликбез по истории 21 24.03.2026, 15:59

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Андрей Мельник

Сильное выступление Андрея Мельника.

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Андрей Мельник обратился к историческому экскурсу, отвечая на российские нарративы о якобы «единстве украинцев и россиян», сообщает «Укринформ».

Дипломат напомнил, что во время прошлого заседания Совета Безопасности ООН 24 февраля постпред России Василий Небензя «в очередной раз потратил время на знакомую чушь о якобы историческом единстве украинцев и россиян».

«Он даже что-то пролепетал о Киевской Руси, которую мы, украинцы, якобы продали за 30 серебряников, — рассказал Мельник. — Разрешите поставить исторические факты на место».

Украинский дипломат отметил, что в начале XII века Киев был столицей крупнейшего и одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

«А территория современной Москвы тогда была лишь болотом, где квакают лягушки», — заметил он.

Мельник напомнил об агрессивных действиях московских правителей в прошлом. Именно под руководством князя Владимиро-Суздальской земли Андрея Боголюбского в 1169 году Киев был разграблен, а многие его жители — убиты.

«Москва предала Киев. И до сих пор она продолжает эту самую жестокую политику: бомбит Киев, разрушает наши Золотые ворота, насилует и убивает мирных жителей», — подчеркнул постоянный представитель.

Обращаясь к российской делегации, он заявил, что украинцам не нужны «искаженные исторические уроки о мнимом единстве».

«Киев стоит крепко уже более 1000 лет и будет стоять еще тысячу. Он будет преуспевать, оставаться непобедимым, и России не удастся его покорить», — заявил Мельник.

В заключение он процитировал по-русски: «Окончен бал, потухли свечи… Бери шинель — иди домой».

«Поэтому забирайте свои шинели — и вон из Украины!» — добавил дипломат.

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