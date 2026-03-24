«Это еще один миф о Беларуси» 2 24.03.2026, 14:37

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Дмитрий Бондаренко, Аркадий Бабченко и Наталья Радина

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

Белорусам нужно помочь сместить Лукашенко.

Презентация книги известного американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной» представили в Таллинне 19 марта. Мероприятие в центре Workland Vabaduse собрало полный зал.

Во встрече приняли участие главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, а ведущим выступил известный писатель и журналист Аркадий Бабченко.

На презентацию пришли эстонские журналисты, дипломаты, общественные деятели, представители белорусской, украинской и российской диаспор.

Аркадий Бабченко поднял вопрос, который в последнее время очень волнует эстонцев. Российские спецслужбы через социальные сети начали распространяют идею о создании «Нарвской народной республики» — отделении от Эстонии города на границе с РФ, где 85% населения составляют русские. Может ли Путин аннексировать Беларусь и создать «Белорусский федеральный округ»? Помешает ли Лукашенко планам кремлевского диктатора. Наталья Радина считает, что это очередное популярное заблуждение:

— Еще один миф, который хотелось бы развеять, — что Лукашенко якобы гарант суверенитета Беларуси и как-то противостоит Путину. Это абсолютно не так. Если Путину будет нужно, он с территории Беларуси снова нападет на Киев, как это было 24 февраля 2022 года, нападет на Литву, на Латвию или совершит самоубийство и атакует Польшу. Точно так же это касается белорусской армии. Почему белорусская армия не участвует в войне против Украины? Потому что белорусы не хотят воевать против украинцев. Лукашенко прекрасно понимает, что если их отправить в Украину, они либо сложат оружие и сдадутся в плен, либо перейдут на сторону украинцев. Именно эту мысль Лукашенко доводит до Путина. Я сама дочь военнослужащего, мой отец уже давно на пенсии, но я представляю, что происходит с белорусской армией. Лукашенко здесь абсолютная марионетка.

Дмитрий Бондаренко рассказал, как с коллегами ездил в Киев за несколько лет до полномасштабного вторжения России и объяснял украинским властям, что если не помочь белорусам сместить Лукашенко, это приведет к нападению на Украину с севера:

— Мы предупреждали украинцев и просили о помощи. Ведь, к примеру, это вопрос несколько инстанций, чтобы поставить на границе с Беларусью радиостанции для вещания на страну. Берите и рассказывайте об опыте своих реформ, как Украина идет в Евросоюз и НАТО, а это будет влиять на Беларусь. В это же время лукашенковские пропагандистские медиа были в кабельных пакетах Украины. Были подписаны соглашения о том, что украинские телевизионные каналы будут в кабельных пакетах в Беларуси, но этого не произошло. Мы говорили, что если вы не поможете нам, то потеряете сотни миллиардов. Нам говорят: «Гривен?» Я говорю: «Нет, тут речь о миллиардах долларов». Все смеялись.

Сейчас очень малое количество белорусов хочет воевать против Украины. Но пропаганда может сделать с ними все что угодно. Я был в свое время советским солдатом, это страшные вещи. Может быть, в этой контргибридной борьбе с диктатурой Лукашенко нужно сегодня помочь, выделив стоимость трех танков «Леопард» на поддержку независимых СМИ, на поддержку блогеров. Конечно, можно закупить много дронов и ракет, самолетов, но вопрос стоит так: получим ли мы 100 тысяч зомби-белорусов, которые пойдут с оружием в страны Балтии? За три года это можно сделать. А если мы будем с ними коммуницировать, у нас будет больше возможностей, то не только зомби не будет, белорусы могут и сопротивляться тем русским, которые захотят территорию Беларуси.

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