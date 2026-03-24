В России назревает взрывоопасное событие 6 24.03.2026, 11:55

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Это может произойти в ближайшее время.

Необходимость в проведении мобилизации в России есть, поскольку контрактниками уже не удается покрывать потери в живой силе, которые армия РФ несет на фронтах Украины, сообщил Геннадий Гудков.

Генштаб РФ настаивает на необходимости проведения очередной войны мобилизации, но в Кремле всячески оттягивают этот момент.

Об этом российский политик рассказал в интервью для Марка Фейгина на канале YouTube.

«Генеральный штаб на совещаниях говорит Главнокомандующему: «У нас идет воевать то, что плохо обучаемо, не имеет никакой дисциплины. Невозможно с этим материалом работать». Они настаивают на новой волне мобилизации. Генеральный штаб России хочет провести эту мобилизацию, потому что уже бросают на фронт этих горемык, которые от безысходности записываются в контратники», - проинформировал Гудков.

При этом российский оппозиционер отметил: «Бедолаги из российской глубинки приезжают в Москву, а там всякими хитростями получают временную регистрацию, идут в московские военкоматы, потому что там больше платят. Уже не хватает такого ресурса, поэтому, я думаю, что они сейчас могут пойти на мобилизацию. Если они будут продолжать войну, а Трамп, к сожалению, их поощряет на это, то они могут сейчас пойти на вторую волну мобилизации, и это может произойти в самое ближайшее время».

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