В Беларуси начали появляться фальшивые рубли

В Беларуси начали появляться фальшивые рубли4
- 24.03.2026, 12:57
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Целую партию изъяли в Минске и Борисове.
Сотрудник одного из банков Минска при пересчёте поступившей наличности выявил три подозрительные банкноты номиналом 500 рублей и направил их на проверку. Экспертиза, проведённая специалистами Госкомитета судебных экспертиз, подтвердила, что купюры являются поддельными.
Установлено, что фальшивки были изготовлены с помощью принтера: злоумышленники имитировали серийные номера, защитную нить и волокна.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители вышли на 31-летнего уроженца Борисова и его 41-летнюю знакомую. По данным следствия, они неоднократно рассчитывались в продуктовом магазине банкнотами номиналом 100 рублей.
При личном обыске, а также по местам жительства подозреваемых в Минске и Борисове обнаружили и изъяли ещё 11 поддельных купюр номиналом 500 рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.