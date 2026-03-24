Премьер Литвы: Дрон, упавший в стране, был украинским

Премьер Литвы: Дрон, упавший в стране, был украинским7
- 24.03.2026, 13:08
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Он сбился с курса.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене во вторник, 24 марта, подтвердила, что дрон, который разбился более суток назад в Варенском районе, был украинским и предназначался для атаки на цель в России, сообщает LRT.
Дрон, пересекший наше воздушное пространство и залетевший в Варенский район, был украинским дроном, и он связан с операцией, которую украинцы проводили той ночью, направленной против России», — заявила журналистам во вторник после заседания Комиссии по национальной безопасности премьер-министр.
«Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это был сбившийся с курса дрон», — добавила она.