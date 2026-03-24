Бахрейн предложил разблокировать Ормузский пролив радикальным способом 7 24.03.2026, 13:19

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Проект резолюции поддержали другие арабские государства Персидского залива и США.

Бахрейн предлагает ООН обеспечить военной силой свободное судоходство через Ормузский пролив на Ближнем Востоке, который блокирует Иран.

Представители Манамы уже подали в Совет Безопасности ООН проект соответствующей резолюции, пишет Reuters.

В проекте резолюции Бахрейна говорится, что страны должны иметь возможность применить «все необходимые средства» для обеспечения свободного судоходства через Ормузский пролив.

Агентство Reuters отметило, что такая формулировка означает возможность применения военной силы. По данным Reuters, проект резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу поддержали другие арабские государства Персидского залива и США.

Вероятность принятия такой резолюции оценивается как небольшая, ведь Россия и Китай, союзники Тегерана, могут наложить вето. Для принятия резолюции нужно не менее девяти из 15 голосов членов Совета Безопасности ООН и без вето со стороны постоянных членов (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия).

Иран фактически заблокировал Ормузский пролив после того, как США и Израиль 28 февраля 2026 года начали против него военную операцию. До этой войны на Ближнем Востоке страны Персидского залива отправляли через Ормузский пролив на мировой рынок около 20% нефти.

Теперь через пролив могут проходить только суда «дружественных» Ирану стран, например, Индии и Пакистана. В результате нефть сорта Brent сейчас, по состоянию на 24 марта, стоит 98,88 доллара за баррель, а американская нефть сорта WTI – 91,29 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп призвал НАТО и страны, получающие нефть из Персидского залива, обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив, но положительного ответа не получил. Япония, например, заявила, что Конституция не разрешает направлять японские военные корабли за границу для участия в военных операциях.

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