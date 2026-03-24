Уничтожен российский «Бастион»: ВСУ нанесли серию точных ударов в Крыму 1 24.03.2026, 13:35

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Украинский Генштаб раскрыл подробности.

Ночью украинские силы обороны уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Бастион» на временно оккупированном полуострове - одного из ключевых элементов российской системы контроля над Черным морем.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Что уничтожили в Крыму

Пусковую установку «Бастиона» ударили в районе Актачи на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

«Бастион» - это береговой ракетный комплекс, которым Россия прикрывала подходы к Черному морю и мог атаковать корабли на значительном расстоянии от берега.

Удары на востоке и юге

Кроме Крыма, силы обороны нанесли удары сразу в нескольких районах на востоке и юге Украины:

районы сосредоточения противника - Великая Новоселка (Донецкая область), Хорошее (Луганская область), Новозлатополь (Запорожская область);

ремонтное подразделение - Новозлатополь (Запорожская область);

пункт управления беспилотниками - Великая Новоселка (Донецкая область).

Точные данные о потерях противника и масштабах разрушений пока устанавливаются.

В Генштабе отметили, что силы обороны будут продолжать бить по военным объектам врага - как на оккупированных территориях Украины, так и непосредственно на территории России.

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