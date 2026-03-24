Многодетная мать из Витебска рассказала, как добивалась исключения из базы «тунеядцев» 2 24.03.2026, 14:12

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Женщина поставила на место пропагандиста из кобринской районки.

Многодетная мать из Витебска рассказала в TikTok, что ее и мужа признали «тунеядцами». Она объяснила, как ей удалось добиться исключения из базы незанятых в экономике. Но ее эмоциональная реакция на эту ситуацию привлекла внимание работника районной газеты Кобрина, что вылилось в заочный онлайн-спор, пишет «Зеркало».

Подтверждать, что детям нет семи лет, надо каждый год

«Вашему вниманию — тунеядка Мария вторая. Почему вторая? Потому что первый тунеядец — мой супруг, которому насчитали 3000 белорусских рублей ФСЗН, при этом объявив его «тунеядцем». И я, многодетная мать, дети которой не ходят в детский сад, тоже тунеядка», — рассказала белоруска. В комментариях женщина уточнила, что у нее пятилетние дети.

По ее словам, семья удивилась, когда стала получать большие счета за коммунальные услуги (напомним, включенные в базу незанятых в экономике платят за некоторые ЖКУ по повышенному тарифу). В расчетном центре ей сказали, что она как раз включена в эту базу и что для исключения ей как матери, воспитывающей детей до семи лет, надо каждый год это подтверждать. «А кто сказал? И где, вот где я должна это знать? Откуда я должна была это знать?» — удивилась Мария.

Позже она опубликовала еще один ролик, в котором рассказала, что у нее приняли документы для исключения из базы «тунеядцев». Для этого потребовалась справка о том, что дети не ходят в детский сад, а также их свидетельства о рождении. «Информацию нужно обновлять раз в год. Я переуточнила. Я говорю: «Вот девочкам в сентябре будет шесть, мне нужно что-то принести?» Она сказала: «Нет. Вот сейчас март, мы у вас документы приняли, и через год в марте вы должны новые принести», — подтвердила блогер.

Ранее в комитете по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома объясняли, что женщин, которые фактически проживают в Беларуси (за исключением случаев выезда за границу на лечение или оздоровление) и воспитывают ребенка до семи лет, троих и более несовершеннолетних детей, не должны включать в базу незанятых в экономике. Тем не менее таких белорусок то и дело включают в базу «тунеядцев».

«Тунеядцы» сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, горячую воду и газ. Стоимость первых двух услуг для «иждивенцев» в 4,8 раза выше, чем для остального населения.

При этом чиновники не оставили идею ввести для «тунеядцев» ограничения по бесплатной медицине.

Продолжая добиваться через различные госструктуры, чтобы ей провели перерасчет за коммунальные, белоруска выяснила, что она считалась «тунеядкой» с апреля 2024 года. «Но как так? Администрация, в которую идет информация из школ, садов, медучреждений, военкоматов, пенсионных фондов… Все там они курируют. И они ни***на не знают. Вот в чем был мой посыл. Не в том, что я многодетная и мне все должны, а в том, почему людям усложняют жизнь», — задалась вопросом женщина.

На то, чтобы добиться исключения из базы и перерасчета платы за коммунальные, женщине пришлось потратить несколько дней и обратиться в разные госструктуры.

Спор с кобринским блогером

В комментариях к одному из роликов Марии витебский блогер под псевдонимом ПалВаныч (сотрудник редакции районной газеты «Кобрынскі веснік» Павел Дмитриев), оставил комментарий: «Тетя Мотя видос этот сняла». А на своей странице в TikTok он показал фото Марии, заявив, что его многие знают в Кобрине и не только. «Конечно же, у меня есть хейтеры, люди, которые могут ненавидеть меня, ну или люди, которым просто не нравится то, чем я занимаюсь. Но есть еще одна категория, которые просто хайпуют на оскорблениях», — заявил блогер, вероятно, намекая на Марию (напомним, это он оставил указанный выше комментарий под ее видео). Далее Павел Дмитриев обратил внимание, что «в Беларуси свобода слова, но есть законы, которые регламентируют это». А свой комментарий под видео витеблянки работник районной газеты назвал «социальным экспериментом».

На это Мария отреагировала: «Кто обидит женщину…» И вот такой блогер с большой аудиторией, какой-то общественный деятель и, не дай бог, какой-то чиновник позволяет себе такое заявление в адрес женщины, многодетной мамы (ну да бог с ним) — женщины. Ну как так-то, а?»

Позже, по словам Марии, Павел Дмитриев написал ей: «Просьба удалить со всех площадок. Спасибо». «Вчера этот гражданин обзывал меня хабалкой, рассказывал, что я плохая мать, что ко мне нужно вызвать опеку, потом мне нужно пройти какое-нибудь психиатрическое обследование. Но в итоге получив такую вожделенную ласку, струсил. Сегодня утром писал: «Удалите, пожалуйста, со всех площадок». Ничего не удалила», — говорит женщина.

Далее в этом же ролике она рассуждает: «Я живу среди мужчин, которые на ситуацию, где женщина неправа, говорят: «Ай, ну женщина, ну что с нее взять?» Это раз. Во-вторых, мое убеждение: если бы этот комментарий написал сантехник Ванька, я бы и ухом не повела. Но блогер — человек, который говорит о том, что он блогер, что он какой-то деятель общественный, — не имеет права писать таких комментариев. Точка».

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