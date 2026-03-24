Пинчанин из ревности похитил мужчину и повез в багажнике в лес 10 24.03.2026, 14:34

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Он действовал вместе с друзьями.

История, начавшаяся с семейного конфликта и алкоголя, завершилась уголовным делом о незаконном лишении свободы. Приговор вынес суд Пинского района.

Инцидент произошёл прошлой осенью. Обвиняемый отдыхал с друзьями за городом и употреблял спиртное, когда ему позвонила соседка по общежитию и сообщила, что в комнате его жены находится незнакомый мужчина. Разозлившись, он вместе с тремя приятелями, среди которых был 17-летний подросток, сразу отправился на место.

Чтобы выманить мужчину, компания прибегла к уловке: подросток постучал в дверь и попросил его выйти в коридор. Там на него напали остальные — избили и силой затолкали в багажник автомобиля.

Во время нападения злоумышленники угрожали вывезти его в лес, чтобы он «копал себе могилу». Потерпевший успел позвонить в милицию прямо из багажника, однако телефон у него вскоре отобрали.

По дороге похитители несколько раз останавливались, продолжая избивать и запугивать мужчину, в том числе угрожая привязать его к дереву. В итоге его отпустили, потребовав никому не рассказывать о произошедшем.

Суд признал всех четверых виновными по ч. 1 ст. 183 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы).

Трое взрослых фигурантов получили реальные сроки — от одного года до двух с половиной лет лишения свободы. Несовершеннолетнему соучастнику назначили 1,5 года домашней химии.

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