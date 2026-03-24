Россиянам все яснее, что их поражение вполне реально3
- Игорь Луценко
- 24.03.2026, 14:51
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Блогеры ноют.
Россиянам все яснее, что их поражение вполне реально.
Их наступление буксует. Захваченные квадратные километры уже не радуют дураков. Потому что нет уже захваченных километров. А потери не уменьшаются, а потери растут.
Блогеры ноют.
Вот, например, возьмем недавние тезисы Александра Ходаковского — когда-то украинца, а затем многолетнего полевого командира войск РФ.
Он пишет, что — первое, огромная, вооруженная до зубов и богатая Россия никак не может получить преимущество в бою над нами. «Ни наличие гиперзвука, ни способность самим производить всю номенклатуру классической военной техники, ни отсутствие зависимости от поставок ГСМ, ни финансовая независимость, ни превосходящий мобилизационный ресурс (! — восклицательный знак от меня) критически не влияют сегодня на положение дел на фронте».
Второе. Ходаковский выражает сомнение, что в войне на истощение Украина истощится первой. Намекает, что может так случиться, что первой как раз надорвется Московщина, из-за неназванных «внутренних процессов».
Третье. Ходаковский говорит, что выиграет тот, кто выстроит более быстрый темп адаптации технологий к потребностям современной войны. Опять-таки, с намеком, что в РФ этот темп недостаточен.
И, напоследок, призывает уничтожить спутники Старлинка.
С радостью соглашаюсь с оценками этого предателя.
Силы РФ исчерпываются. Преимущества, некогда неоспоримые, тают в новой технологической реальности.
Не так уж сейчас и важно, сколько у Москвы бронетехники или живой силы. Дроны увидят и уничтожат все это. ФПВ и бомбардировщиков у нас хватит.
Операторы сидят не только по посадкам, но и по подвалам зданий в тыловых городах, и оттуда дистанционно бомбят врага. Старлинк работает!
Мобилизуют еще миллион — уничтожим и миллион.
Нам главное — продержаться, упереться ногами в землю, дождаться, пока волна боли, бессилия и уныния распространится по жилам великой империи.
Игорь Луценко, «Фейсбук»