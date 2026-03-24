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Россиянам все яснее, что их поражение вполне реально

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  • Игорь Луценко
  • 24.03.2026, 14:51
  • 6,252
Россиянам все яснее, что их поражение вполне реально

Блогеры ноют.

Россиянам все яснее, что их поражение вполне реально.

Их наступление буксует. Захваченные квадратные километры уже не радуют дураков. Потому что нет уже захваченных километров. А потери не уменьшаются, а потери растут.

Блогеры ноют.

Вот, например, возьмем недавние тезисы Александра Ходаковского — когда-то украинца, а затем многолетнего полевого командира войск РФ.

Он пишет, что — первое, огромная, вооруженная до зубов и богатая Россия никак не может получить преимущество в бою над нами. «Ни наличие гиперзвука, ни способность самим производить всю номенклатуру классической военной техники, ни отсутствие зависимости от поставок ГСМ, ни финансовая независимость, ни превосходящий мобилизационный ресурс (! — восклицательный знак от меня) критически не влияют сегодня на положение дел на фронте».

Второе. Ходаковский выражает сомнение, что в войне на истощение Украина истощится первой. Намекает, что может так случиться, что первой как раз надорвется Московщина, из-за неназванных «внутренних процессов».

Третье. Ходаковский говорит, что выиграет тот, кто выстроит более быстрый темп адаптации технологий к потребностям современной войны. Опять-таки, с намеком, что в РФ этот темп недостаточен.

И, напоследок, призывает уничтожить спутники Старлинка.

С радостью соглашаюсь с оценками этого предателя.

Силы РФ исчерпываются. Преимущества, некогда неоспоримые, тают в новой технологической реальности.

Не так уж сейчас и важно, сколько у Москвы бронетехники или живой силы. Дроны увидят и уничтожат все это. ФПВ и бомбардировщиков у нас хватит.

Операторы сидят не только по посадкам, но и по подвалам зданий в тыловых городах, и оттуда дистанционно бомбят врага. Старлинк работает!

Мобилизуют еще миллион — уничтожим и миллион.

Нам главное — продержаться, упереться ногами в землю, дождаться, пока волна боли, бессилия и уныния распространится по жилам великой империи.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

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