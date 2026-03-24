Белорусы Торонто отметили День Воли 24.03.2026, 15:15

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К ним присоединились украинцы, канадцы, эстонцы и даже представители Гонконга.

Праздничная программа в канадском Торонто, как сообщили сайту Charter97.org организаторы, началась 21 марта с митинга белорусов в украинском квартале города — на перекрёстке улиц Блур и Джейн. Священник Белорусской Автокефальной Православной Церкви (БАПЦ) иерей Вячеслав прочитал молитву за Беларусь.

На митинге с речами выступили представители Рады БНР и Объединения белорусов Канады. В своих выступлениях они подчеркнули непрерывность белорусской государственной идеи от БНР до современности, а также право белорусов на собственное независимое государство.

«Была чётко озвучена позиция против российской имперской агрессии против Украины и гибридной оккупации Беларуси, а также выражена солидарность с украинским народом в борьбе за свободу. Особое внимание было уделено ответственности диаспоры — оставаться голосом Беларуси, поддерживать борьбу и сохранять национальную идентичность через язык, историческую память и активные действия», — рассказали организаторы.

Затем участники митинга двинулись к Белорусскому центру. Люди несли бело‑красно‑белые флаги, а также флаги Канады и Украины.

Шествие проходило под девизом «За нашу и вашу свободу!» и сопровождалось лозунгами: «Жыве Беларусь! Жыве вечна!», «Слава Украине! Героям слава!». Эти же слова солидарности звучали и на английском языке.

Следует отметить, что в митинге и шествии приняла участие группа выходцев из Гонконга — людей, которые также борются за сохранение демократических ценностей в своей родной стране. С мягким китайским акцентом они скандировали по-белорусски «Жыве Беларусь!». Кто‑то из них играл на дуде украинские народные мелодии.

Придя к зданию Белорусского центра, участники шествия возложили бело‑красно‑белые цветы к мемориальной доске в честь Кастуся Акулы, торжественно открытой 16 ноября 2025 года по случаю его столетия. Были произнесены слова благодарности нашему знаменитому соотечественнику, стоявшему у истоков организованной белорусской жизни в Канаде.

В 15:00 в Белорусском центре началась торжественная часть, на которую собрались около 75 человек. На мероприятие также были приглашены президент Ассоциации украинских ветеранов Канады Андрей Сочанивский, президент Канадской ассоциации NATO Роберт Бэйнз, председатель Эстонского центрального совета в Канаде Рийт Мартен Сэйр, представитель гонконгской общины в Канаде Льюис Вонг

«После официальной части состоялся концерт. Трогательно звучали выступления групп «Яваровы Людзі» и «Яваровы Дзеці», сольное исполнение песен. В завершение участников ждал фуршет, дружеское общение и тёплые встречи, которые продолжались до позднего вечера. Последние гости разошлись около девяти часов», — рассказали сайту Charter97.org белорусы Канады.

Выступает Алесь Кот, председатель Канадского сектора Рады Белорусской Народной Республики

Цветы к мемориальной доске в честь Кастуся Акулы.

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