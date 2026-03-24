Пожар в нефтяном порту под Петербургом усиливается: округу на километры затянуло дымом 9 24.03.2026, 15:22

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Последствия украинской атаки показали на новых видео.

Появилось видео очевидцев, на котором видны последствия украинской атаки на морской порт Приморск под Санкт-Петербургом, в Ленинградской области. На кадрах, снятых на мобильный телефон, масштабный пожар продолжается уже более двух суток, густой черный дым от горения нефтепродуктов поднимается на сотни метров, пишет «Диалог.UA».

Столбы едкого черного дыма видны за многие километры, ветер уносит их в сторону материковой части России.

Перевалка нефти остановлена

Украинские беспилотники в ночь на воскресенье атаковали порт Приморск на Балтийском море, который является одним из ключевых пунктов экспорта российской нефти и дизельного топлива.

По предварительным данным, перевалка нефти остановлена, Россия не может закачивать сырье в танкеры. Приморск считается крупнейшим нефтяным портом Северо-Запада России. Его мощности позволяют переваливать около 900 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки.

Пожар может продолжаться долго

По оценкам специалистов, пожары на объектах с нефтепродуктами часто продолжаются до полного выгорания топлива, что усложняет процесс тушения. Масштабное возгорание в порту может привести к длительным перебоям в логистике поставок.

Атака привела к остановке работы одного из ключевых экспортных хабов российской нефти. Сбой в работе порта может повлиять на поставки нефти через Балтийское направление.

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