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СМИ Израиля: Новый верховный лидер Ирана согласился на переговоры с США

  • 24.03.2026, 15:39
  • 4,840
СМИ Израиля: Новый верховный лидер Ирана согласился на переговоры с США
Моджтаба Хаменеи

МИД Ирана передал информацию Уиткоффу.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на проведение переговоров с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает израильское издание Ynet.

По словам источников издания, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передал специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер одобрил переговорный процесс.

«Я здесь после того, как мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи закрыть этот вопрос как можно скорее, если наши условия будут выполнены», - цитирует издание дипломатические источники.

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