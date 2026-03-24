«Лучше покоряйте Сибирь»: белорусы против переезда россиян в нашу страну 7 24.03.2026, 15:42

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И дело даже не в национальности.

На протяжении последних недель россияне, недовольные проблемами с доступом к Telegram, массово стали задумываться о переезде в Беларусь. Многие писали об этом в соцсетях, интересуясь ситуацией в нашей стране и получали советы не ехать.

Один из пользователей Threads под ником seraphimaugen поинтересовался причинами негативного отношения белорусов к россиянам. Сайт Charter97.org приводит самые популярные ответы комментаторов:

– Почему вы все из одной диктатуры в другую стремитесь? Просто потому что «Зара» есть и интернет? Так это также внезапно закончиться может. Во время протестов уже выключали. У вас Сибирь огромная. Едьте туда и осваивайте.

– Поезжайте в разрушенный вами Мариуполь или Бахмут.

– Это все – отголоски политики которую вам всем вбивали в головы. Что вы лучше, а мы хуже и живем за ваш счет. А еще невоспитанность и наплевательское отношение к другим. А на деле оказалось все не так. И у меня были конкретные примеры такого с вашими гражданами.

– Опасаются белорусы, что будут потом спасать у нас русскоязычное население.

– А что вы в Беларуси все забыли, у вас что там работы не хватает или как? Вас здесь никто не ждёт, потому что вы лентяи.

– Я против приезда россиян, потому что Кремль следом пришлёт войска для оккупации Беларуси с целью освобождения россиян от белорусов, как в Украине, Грузии, Приднестровье. У вас такие просторы, уникальная природа. По вашим словам, вы лучше всех живете.

– Дело не в национальности, а в том при каких условиях эти люди собрались переезжать. Все люди с эмпатией и моральными ценностями либо уже уехали, либо не могут покинуть РФ в силу тех же причин, по которым не могли уехать ранее. Вот в ту, первую эммиграцию Россия и общество действительно теряли свой золотой фонд. Сейчас же поедут мракобесы, которых устраивала и война, и Путин, но вот без интернета скучно, да из-за дронов страшно. Нет, такие должны остаться и хлебнуть.

– Беларусам плевать на национальность, беларусы против трансплантации русского культурного кода: грубость, хамство, эгоцентризм, колонизаторские замашки, опасное вождение, неправильная парковка, ватничество.

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