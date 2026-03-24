Россиян начали готовить к потере еще одно союзника 4 24.03.2026, 15:55

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Александр Ходаковский

Режим в стране «подходит к концу».

Российские власти продолжают «прогревать» и готовить российскую аудиторию к потере еще одного союзника под давлением агрессивных действий Трампа, пишет «Диалог.UA».

Коллаборант из Донецка Александр Ходаковский, в 2014 году перешедший на сторону России, опубликовал пост, в котором признал скорую утрату Россией влияния на Кубе. В своем сообщении он написал, что кубинский режим «подходит к концу», и предположил, как «на наших глазах случится еще одна трагедия».

Власти России на разных уровнях продолжают готовить российскую аудиторию к потере еще одного важного плацдарма российских интересов. Ходаковский попытался пояснить россиянам, что потери Венесуэлы и Сирии якобы не являются для Москвы серьезными, однако для Москвы Куба, находящаяся в 180 км от южный границы США, стоит особняком.

Сигнал о новой потере

В публикации Ходаковский сравнил Кубу с Венесуэлой и Сирией, назвав ее особым символом для старшего поколения. При этом он дал понять, что Москва уже не способна повлиять на развитие ситуации. По его словам, прежние рычаги давления больше не работают. Разговор о цепочке провалов Заявление прозвучало на фоне разговоров о сокращении российского влияния сразу в нескольких странах, где Москва долгие годы пыталась сохранять политическое и военное присутствие. В обсуждениях все чаще звучит тезис, что после Венесуэлы, Сирии и ослабления позиций Ирана Кремль может столкнуться и с потерей Кубы. Это означает не только политический удар, но и риск утраты многолетних вложений.

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