Украинец заметил новую тенденцию в соцсетях и обратился к белорусам

Украинец заметил новую тенденцию в соцсетях и обратился к белорусам17
- 24.03.2026, 16:02
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Некоторые ответы его удивили.
Пользователь Threads из Чернигова Андрей Булаш заметил, что в соцсети стало больше постов на белорусском языке и назвал это «очень классной тенденцией».
«Белорусский язык близок мне, — написал он. — Я из Чернигова, а там до границы Беларуси 60-70 км. Моя бабушка проживает в поселке, который находится еще ближе к границе, поэтому мне очень знаком «суржик» украинского, белорусского и русского языков. Хочу попросить уважаемых белорусскоязычных пользователей написать любимые слова вашего языка, чтобы проверить, есть ли подобные в украинском».
Белорусы привели множество примеров, среди которых не только распространенные слова — такие, как «кветачка», «сонейка», «прыгажуня», «паветра», «вясёлка», «дзьмухавец», «маладзік», «зніч», «каліва», но и редкие. Оказалось, что далеко не все они понятны автору поста. Тем не менее большинство слов имеют близкие аналоги в украинском и
других славянских языках, но отсутствуют в русском, на что обратили
внимание некоторые комментаторы.