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Что стоит за «бунтом миллиардеров»?

  • 24.03.2026, 16:07
  • 4,784
Что стоит за «бунтом миллиардеров»?
Уоррен Баффетт

Баффетт защищает благотворительную программу «Клятва дарения»

Сооснователь инициативы «Клятва дарения» Уоррен Баффетт выступил в ее защиту на фоне усиливающейся критики со стороны части миллиардеров. Он заявил, что считает проект «вполне успешным» и он продолжает привлекать новых участников, несмотря на свой возраст, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

«Клятва дарения» была создана в 2010 году Баффеттом совместно с Биллом Гейтсом и Мелиндой Френч Гейтс. Инициатива предполагает, что богатейшие люди мира обязуются пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность при жизни или после смерти.

Однако в последние годы проект сталкивается с растущим сопротивлением. Одним из наиболее активных критиков стал миллиардер Питер Тиль, который, по сообщениям, призывает некоторых участников отказаться от своих обязательств. Он утверждает, что ряд подписантов сожалеют о своем участии и опасаются, что средства могут направляться на проекты, не соответствующие их взглядам.

Параллельно наблюдается притока новых участников пошел на спад, число присоединившихся в последние годы значительно снизилось по сравнению с первым десятилетием существования инициативы. Некоторые миллиардеры также дистанцируются от проекта или пересматривают свои обязательства.

Дискуссия вокруг «Клятвы дарения» отражает более широкий спор о том, как именно богатые должны влиять на общество — через масштабную благотворительность или через развитие бизнеса и инвестиций. Несмотря на критику, Баффетт настаивает, что модель добровольных пожертвований остается эффективным инструментом решения глобальных проблем.

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