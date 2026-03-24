СБУ ликвидировала агента ГРУ, готовившего ряд покушений 2 24.03.2026, 16:20

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Разоблачена целая сеть.

Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации киллера ГРУ РФ и задержании его сообщников, готовивших резонансные убийства на территории Украины.

Информация поступила во вторник, 24 марта.

По данным расследования, россияне планировали ряд заказных убийств. Среди потенциальных целей — советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также боец Русского добровольческого корпуса Илья Богданов, который с 2014 года сражается на стороне Украины.

Участники агентурной сети следили за адресами и маршрутами передвижения военных и публичных лиц, а собранные данные передавали руководителю группы. Им, по информации СБУ, оказался судебный эксперт из Полтавы, завербованный российской военной разведкой (ГРУ). Он обобщал сведения и докладывал их российским спецслужбам.

Информация о местах проживания и маршрутах «целей» поступала предполагаемому киллеру — уроженцу временно оккупированной части Донецкой области, прошедшему боевую подготовку на базе ГРУ РФ и затем переправленному на подконтрольную Украине территорию. Задача киллера заключалась в изготовлении самодельных взрывных устройств для подрыва автомобилей или домов, а в случае неудачи — в убийстве потенциальных жертв с применением огнестрельного оружия.

Как отметили в СБУ, в результате спецоперации, координировавшейся первым заместителем главы ведомства Александром Покладом, агентурно-боевая группа российской разведки была ликвидирована, более 10 её участников задержаны. Киллер, оказавший вооружённое сопротивление, был ликвидирован.

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