закрыть
29 июня 2026, понедельник, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ ликвидировала агента ГРУ, готовившего ряд покушений

2
  • 24.03.2026, 16:20
  • 5,992
СБУ ликвидировала агента ГРУ, готовившего ряд покушений

Разоблачена целая сеть.

Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации киллера ГРУ РФ и задержании его сообщников, готовивших резонансные убийства на территории Украины.

Информация поступила во вторник, 24 марта.

По данным расследования, россияне планировали ряд заказных убийств. Среди потенциальных целей — советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также боец Русского добровольческого корпуса Илья Богданов, который с 2014 года сражается на стороне Украины.

Участники агентурной сети следили за адресами и маршрутами передвижения военных и публичных лиц, а собранные данные передавали руководителю группы. Им, по информации СБУ, оказался судебный эксперт из Полтавы, завербованный российской военной разведкой (ГРУ). Он обобщал сведения и докладывал их российским спецслужбам.

Информация о местах проживания и маршрутах «целей» поступала предполагаемому киллеру — уроженцу временно оккупированной части Донецкой области, прошедшему боевую подготовку на базе ГРУ РФ и затем переправленному на подконтрольную Украине территорию. Задача киллера заключалась в изготовлении самодельных взрывных устройств для подрыва автомобилей или домов, а в случае неудачи — в убийстве потенциальных жертв с применением огнестрельного оружия.

Как отметили в СБУ, в результате спецоперации, координировавшейся первым заместителем главы ведомства Александром Покладом, агентурно-боевая группа российской разведки была ликвидирована, более 10 её участников задержаны. Киллер, оказавший вооружённое сопротивление, был ликвидирован.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра