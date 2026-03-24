МИД Литвы предлагает денонсировать одно из соглашений с Беларусью 1 24.03.2026, 16:26

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Оно было подписано 16 лет назад.

Министерство иностранных дел Литвы предлагает денонсировать соглашение, заключённое в 2010 году в Минске между правительствами Литвы и Беларуси, о порядке передвижения для жителей приграничных районов обеих стран, сообщает Delfi.lt.

Как указано в проекте президентского указа, предложение будет представлено Сейму министром иностранных дел Кястутисом Будрисом, а если он не сможет присутствовать, то заместителем министра иностранных дел Аудрой Плепите.

Это соглашение было подписано почти 16 лет назад в Минске Аудронюсом Ажубалисом, занимавшим в то время пост министра иностранных дел, и Сергеем Мартыновым, министром иностранных дел Беларуси.

Согласно этому постановлению, определенным группам жителей приграничных районов разрешалось пересекать государственную границу без виз и с помощью специальных разрешений, позволяющих находиться на 50-километровой приграничной территории другой страны до 90 дней в течение полугода.

Разрешения сроком на пять лет выдавались бы постоянным жителям приграничных территорий, которые из-за семейных отношений, по экономическим причинам и причинам торговли, культурных связей, а также в силу других важных причин планировали часто пребывать в приграничной территории соседнего государства. Эти разрешения не давали права на работу.

В 2011 году это соглашение было ратифицировано Сеймом. Однако оно не вступило в силу, поскольку Беларусь не получила уведомления о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

«По мнению Министерства иностранных дел, учитывая тот факт, что соглашение не вступило в силу и прошло более 15 лет с момента его подписания, оно не актуально для обеих сторон, поэтому целесообразно денонсировать это соглашение. Денонсирование соглашения соответствует последовательной внешней политике и интересам национальной безопасности Литовской Республики, а также положениям программы Правительства Литовской Республики», – поясняется в министерстве.

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