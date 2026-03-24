Максим Винярский: Лукашенко обманывает США 5 24.03.2026, 16:41

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Максим Винярский

Диктатор — всего лишь марионетка Путина.

Под давлением администрации президента США Дональда Трампа диктатор Лукашенко разрешил выезд литовских фур.

Можно ли сказать, что Лукашенко испугался давления США, и какие инструменты Вашингтон мог задействовать, чтобы заставить диктатора освободить политзаключенных?

На эти и другие вопросы сайту Charter97.org ответил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

— На мой взгляд, здесь прослеживается идея выгоды для американцев, которые прежде всего стараются учитывать собственные интересы. Похоже, они собираются входить в калийный бизнес диктатора Лукашенко. Скорее всего, именно об этом идет речь, когда сюда приезжают представители администрации Трампа.

Но есть и другая сторона. Американцам следует понимать, что их фактически обманывают. Одновременно освобождают мужа одной женщины из числа тех примерно 250 политзаключенных, которых выпустили, а фактически его жене дают восемь с половиной лет по делу «дворовых чатов». Это наглядно показывает, как диктатор Лукашенко собирается выполнять свои обещания. Каждый день в Беларуси продолжаются суды. Количество политзаключенных фактически почти не сокращается, а набрать новых заложников для Лукашенко не является большой проблемой.

Нужно понимать, что Лукашенко — несамостоятельный политик. Сколько бы он ни пытался демонстрировать независимость и напускать на себя важность, он всего лишь марионетка российского диктатора Владимира Путина. И все его политические решения будут согласованы с Москвой.

— Будет ли Литва и дальше придерживаться жесткой позиции и не ослабит санкции, несмотря на попытки Лукашенко добиться транзита калийных удобрений?

— Насколько я понимаю, Литва будет придерживаться общей позиции, которую приняло руководство Европейского союза: с Лукашенко на данном этапе нельзя вести переговоры и ему нельзя уступать. Именно потому, что санкции были введены не только за репрессии, за его соучастие в войне против Украины.

В этом смысле ничего не изменилось. Он как был марионеткой Кремля, так ею и остается, и военная угроза с его стороны никуда не исчезла. Сейчас, когда, по некоторым данным, Путин и его окружение могут готовиться к очередному агрессивному шагу против стран Балтии, нельзя позволять Лукашенко получать дополнительные деньги, в том числе за транзит калия.

Я надеюсь, что в Литве, за исключением отдельных маргинальных политиков, это понимают. Речь идет об общей безопасности Европейского союза, и иметь дело с кровавым диктатором, который является марионеткой другого диктатора, ни в коем случае нельзя.

— Реально ли, как заявляет Джон Коул, добиться освобождения всех политзаключенных до конца года? Какие шаги должны предпринять европейские страны, чтобы усилить давление на режим Лукашенко?

— Нужно понимать, что даже те уступки, которые сейчас были сделаны США, должны находиться под вопросом и в любой момент могут быть пересмотрены. Лукашенко должен понимать, что как только он продемонстрирует, что не остановил репрессии, что не прекратил насилие против собственного народа, все эти санкции могут быть введены вновь.

И тогда может появиться определенный результат, потому что здесь, как с террористами: если переговоры и ведутся, то за каждый шаг навстречу он должен делать соразмерный шаг в ответ. Если этого не происходит, если фактически обещания нарушаются, тогда санкции нужно вводить снова — и еще более жесткие.

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