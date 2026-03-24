Глава МИД Венгрии признал звонки Лаврову 8 24.03.2026, 16:49

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Петер Сийярто

Сийярто связывался с Москвой после переговоров Евросоюза.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что он общается со своими коллегами в России, США и других странах как перед, так и по завершении заседаний внешнеполитического руководства Евросоюза, пишет Politico. «Я общаюсь не только с российским министром иностранных дел, но и с представителями США, Турции, Израиля, Сербии и других наших партнеров до и после заседаний Совета Европейского союза», — сказал Сийярто в ходе предвыборного митинга вечером 23 марта.

Ранее европейские источники The Washington Post рассказали, что глава МИД Венгрии использовал перерывы во время встреч с представителями других стран-членов ЕС, чтобы созваниваться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Вслед за этим польский премьер Дональд Туск заявил, что представители Будапешта «во всех подробностях информировали Москву о заседаниях Совета ЕС», а Брюссель стал ограничивать участие Венгрии в конфиденциальных встречах из-за опасений, что Сийярто может передавать секретные данные Москве.

Сам глава венгерского МИД во время митинга пояснил, что созвоны с коллегами из другим стран являются «сутью внешней политики»: «Возможно, это прозвучит резко, но дипломатия — это диалог с лидерами других стран». По его словам, в ЕС принимается множество решений, влияющих на отношения и сотрудничество Венгрии с другими государствами, которые не являются частью объединения.

В воскресенье Сийярто, комментируя слова Туска, обвинил того в «распространении лжи и фейковых новостей». Своего коллегу по венгерскому правительству поддержал глава министерства по делам Европы Венгрии Янош Бока. Он заявил, что утверждения премьер-министра Польши являются недостоверными и представляют собой «отчаянную реакцию на то, что «Фидес» [партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана] набирает обороты в предвыборной кампании».

Парламентские выборы в Венгрии, которые могут привести к смене правительства имеющего связи с Москвой Орбана, состоятся 12 апреля. Как сообщала Financial Times, для поддержки своего союзника Кремль предложил план по распространению дезинформации в венгерских соцсетях. Пропагандистская кампания представляет Орбана как единственного кандидата, способного сохранить суверенитет страны.

Помимо этого, Москва для того чтобы повлиять на исход выборов, предлагала инсценировать покушение на Орбана, утверждала WaPo со ссылкой на внутренний отчет Службы внешней разведки РФ.

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