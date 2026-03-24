Белорусская налоговая взялась за магазины низких цен

Белорусская налоговая взялась за магазины низких цен5
- 24.03.2026, 16:53
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После проверок — миллионы доначислений и штрафов.
Объекты, продающие импортную одежду, в том числе магазины низких цен, якобы скрывали от налоговой огромные суммы. Подробности сообщили на сайте МНС Беларуси.
Только за 2025 год в адрес более 5 тысяч плательщиков направлены информационные письма.
Некоторым налоговая отправляла уведомления о представлении дополнительных документов и внесении исправлений в уже поданные декларации.
Из-за этих писем 103 владельца торговых точек решили рассчитаться с МНС полюбовно и добровольно выплатили 2 миллиона рублей ранее скрытых налогов.
В результате 68 мониторингов проблемы возникли у 40 субъектов хозяйствования. Как оказалось, они скрыли наличную прибыль в размере двадцати миллионов рублей.
Из них нужно уплатить 3 миллиона рублей налогов. Выручку удавалось скрыть путем нарушения порядка приема средств платежа и (или) использования кассового и иного оборудования.
Также виновных лиц привлекли к административной ответственности, а общая сумма штрафов составила более 4 миллионов рублей.
В МНС заверили, что проверки в данной сфере будут продолжены.