Орбан теряет силу

Орбан теряет силу1
- 24.03.2026, 16:59
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Оппозиция успешно ведет борьбу перед выборами в Венгрии.
Премьер-министр Венгри Виктор Орбан сталкивается с серьезным политическим вызовом накануне парламентских выборов в Венгрии, намеченных на 12 апреля. На фоне слабого экономического роста, инфляции и недовольства избирателей его партия «Фидес» может потерять поддержку впервые за последние годы, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Экономика остается одним из ключевых факторов разочарования. Рост ВВП в 2025 году составил лишь 0,4%, а высокая инфляция за последние годы существенно снизила уровень жизни. Несмотря на рост зарплат, венгры тратят меньше, чем в среднем по ЕС, что усиливает ощущение снижения благосостояния.
Критики также указывают на государственные экономические инициативы, включая многомиллиардные инвестиции в производство электромобилей и аккумуляторов, которые, по мнению экспертов, не принесли ожидаемого эффекта и повлияли на рынок труда.
Дополнительным фактором недовольства остаются обвинения в коррупции. Венгрия в течение нескольких лет занимает низкие позиции в международных рейтингах прозрачности, что усиливает общественное недоверие к власти.
Оппозицию на этих выборах возглавляет Петер Мадьяр, ранее связанный с правящей элитой. Он получил популярность после скандалов, связанных с помилованием в деле о сокрытии преступлений, и возглавил партию «Тиса», которая, согласно опросам, опережает Fidesz.
В ответ правительство усилило социальные выплаты и налоговые льготы, однако аналитики считают эти меры краткосрочными и политически мотивированными.
Внешнеполитическая риторика также играет роль в кампании. Орбан активно использует темы конфликта в Украине и отношений с ЕС, чтобы мобилизовать избирателей. Исход выборов может существенно повлиять на курс Венгрии в ЕС и ее внешнюю политику, однако даже смена власти не гарантирует быстрых структурных изменений из-за особенностей политической системы страны.