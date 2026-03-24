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Орбан теряет силу

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  • 24.03.2026, 16:59
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Орбан теряет силу
Виктор Орбан

Оппозиция успешно ведет борьбу перед выборами в Венгрии.

Премьер-министр Венгри Виктор Орбан сталкивается с серьезным политическим вызовом накануне парламентских выборов в Венгрии, намеченных на 12 апреля. На фоне слабого экономического роста, инфляции и недовольства избирателей его партия «Фидес» может потерять поддержку впервые за последние годы, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Экономика остается одним из ключевых факторов разочарования. Рост ВВП в 2025 году составил лишь 0,4%, а высокая инфляция за последние годы существенно снизила уровень жизни. Несмотря на рост зарплат, венгры тратят меньше, чем в среднем по ЕС, что усиливает ощущение снижения благосостояния.

Критики также указывают на государственные экономические инициативы, включая многомиллиардные инвестиции в производство электромобилей и аккумуляторов, которые, по мнению экспертов, не принесли ожидаемого эффекта и повлияли на рынок труда.

Дополнительным фактором недовольства остаются обвинения в коррупции. Венгрия в течение нескольких лет занимает низкие позиции в международных рейтингах прозрачности, что усиливает общественное недоверие к власти.

Оппозицию на этих выборах возглавляет Петер Мадьяр, ранее связанный с правящей элитой. Он получил популярность после скандалов, связанных с помилованием в деле о сокрытии преступлений, и возглавил партию «Тиса», которая, согласно опросам, опережает Fidesz.

В ответ правительство усилило социальные выплаты и налоговые льготы, однако аналитики считают эти меры краткосрочными и политически мотивированными.

Внешнеполитическая риторика также играет роль в кампании. Орбан активно использует темы конфликта в Украине и отношений с ЕС, чтобы мобилизовать избирателей. Исход выборов может существенно повлиять на курс Венгрии в ЕС и ее внешнюю политику, однако даже смена власти не гарантирует быстрых структурных изменений из-за особенностей политической системы страны.

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