Для чего в СССР заливали тормозную жидкость в фары авто 18 24.03.2026, 17:06

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иллюстративное фото

Странный лайфхак времен дефицита.

В советские времена автомобилисты жили в реальности, где каждая поездка превращалась в технический эксперимент. Дефицит запчастей и хроническое отсутствие качественного сервиса заставляли водителей придумывать способы продлить жизнь своим «Жигулям» и «Москвичам».

Одним из самых экзотических решений стало использование тормозной жидкости внутри фар. Сегодня такой кадр выглядел бы как странный тюнинг, но тогда это был вынужденный способ борьбы с коррозией и конденсатом, пишет Oboz.ua.

Почему фары «лечили» химией

Фары советских автомобилей страдали от банальной проблемы — они не были герметичными. Из-за слабых уплотнителей внутрь постоянно попадал влажный воздух. Зимой оно замерзало, а летом — разрушало хромированное покрытие рефлектора. Купить новую фару было почти нереально, поэтому водители искали способ остановить коррозию.

Тормозная жидкость оказалась доступным «спасением»: она хорошо впитывает влагу и должна была создавать защитный барьер между металлом и воздухом.

Как работал этот кустарный метод

Водитель откручивал лампу или снимал стекло и заливал на дно фары несколько миллилитров жидкости. Считалось, что ее пары образуют тонкую пленку на зеркальной поверхности, не давая влаге оседать.

Со временем даже появилась своеобразная «мода»: красная жидкость в фаре выглядела как декоративный элемент, который выделял автомобиль среди других.

Опасные последствия, о которых предпочитали молчать

Несмотря на популярность, этот лайфхак был далек от безопасного:

Ухудшение освещения. Жидкость испарялась и оставляла налет на стекле, делая световой пучок тусклым и рассеянным.

Химическая коррозия. Агрессивные компоненты DOT-жидкостей сами разрушали хромированное покрытие, которое должны были защищать.

Риск короткого замыкания. Если жидкости налить слишком много, она могла попасть на контакты лампы.

Пожароопасность. В перегретой фаре жидкость иногда воспламенялась — и это уже было реальной угрозой для автомобиля.

В итоге водители, пытаясь сэкономить на копейке, рисковали гораздо большим — собственной безопасностью.

Символ эпохи дефицита

Этот странный прием стал еще одним напоминанием о том, как в СССР люди вынуждены были компенсировать отсутствие нормальных товаров и сервиса изобретательностью и риском. Быт автомобилиста тогда был не о комфорте, а о постоянном выживании в условиях технического несовершенства.

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