Для чего в СССР заливали тормозную жидкость в фары авто

Для чего в СССР заливали тормозную жидкость в фары авто18
- 24.03.2026, 17:06
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Странный лайфхак времен дефицита.
В советские времена автомобилисты жили в реальности, где каждая поездка превращалась в технический эксперимент. Дефицит запчастей и хроническое отсутствие качественного сервиса заставляли водителей придумывать способы продлить жизнь своим «Жигулям» и «Москвичам».
Одним из самых экзотических решений стало использование тормозной жидкости внутри фар. Сегодня такой кадр выглядел бы как странный тюнинг, но тогда это был вынужденный способ борьбы с коррозией и конденсатом, пишет Oboz.ua.
Почему фары «лечили» химией
Фары советских автомобилей страдали от банальной проблемы — они не были герметичными. Из-за слабых уплотнителей внутрь постоянно попадал влажный воздух. Зимой оно замерзало, а летом — разрушало хромированное покрытие рефлектора. Купить новую фару было почти нереально, поэтому водители искали способ остановить коррозию.
Тормозная жидкость оказалась доступным «спасением»: она хорошо впитывает влагу и должна была создавать защитный барьер между металлом и воздухом.
Как работал этот кустарный метод
Водитель откручивал лампу или снимал стекло и заливал на дно фары несколько миллилитров жидкости. Считалось, что ее пары образуют тонкую пленку на зеркальной поверхности, не давая влаге оседать.
Со временем даже появилась своеобразная «мода»: красная жидкость в фаре выглядела как декоративный элемент, который выделял автомобиль среди других.
Опасные последствия, о которых предпочитали молчать
Несмотря на популярность, этот лайфхак был далек от безопасного:
Ухудшение освещения. Жидкость испарялась и оставляла налет на стекле, делая световой пучок тусклым и рассеянным.
Химическая коррозия. Агрессивные компоненты DOT-жидкостей сами разрушали хромированное покрытие, которое должны были защищать.
Риск короткого замыкания. Если жидкости налить слишком много, она могла попасть на контакты лампы.
Пожароопасность. В перегретой фаре жидкость иногда воспламенялась — и это уже было реальной угрозой для автомобиля.
В итоге водители, пытаясь сэкономить на копейке, рисковали гораздо большим — собственной безопасностью.
Символ эпохи дефицита
Этот странный прием стал еще одним напоминанием о том, как в СССР люди вынуждены были компенсировать отсутствие нормальных товаров и сервиса изобретательностью и риском. Быт автомобилиста тогда был не о комфорте, а о постоянном выживании в условиях технического несовершенства.