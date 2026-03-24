Пусть Лукашенко не спрашивает: «А меня за что?» 2 Виталий Цыганков

24.03.2026, 17:18

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Владимир Зеленский

Беларусь станет частью цепочки управления ударами по Украине и странам НАТО.

Россия собирается установить в Беларуси четыре станции управления беспилотниками дальнего действия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки.

Подобные станции, по словам Зеленского, могут появиться и на временно оккупированных территориях Украины. Ранее Зеленский заявлял, что украинской стороне удалось вывести из строя несколько ретрансляторов в Беларуси, через которые управлялись российские беспилотники, но тогда он не раскрыл подробностей этих действий.

Следует сразу отметить, что 3-4 станции, о которых говорит Зеленский, выглядят как системная инфраструктура. Это дублирование, это покрытие разных направлений, это возможность проводить несколько операций одновременно. Поэтому в случае реальной реализации этих планов территория Беларуси станет платформой для управления ударами на достаточно большие расстояния.

Что это означает на практике, в случае, если это действительно будет сделано? Во-первых, Беларусь еще больше вовлекается в российскую военную инфраструктуру, даже если формально не участвует в боевых действиях. Беларусь станет частью цепочки управления ударами, а не просто «близлежащей нейтральной территорией».

Во-вторых, размещение таких станций делает их законными военными целями для Украины. Если Зеленский уже объявил об уничтожении некоторых ретрансляторов на территории Беларуси, то, очевидно, Украина сделает все возможное, чтобы уничтожить и эти новые объекты. Будет ли это сделано с помощью беспилотников или какого-либо внутреннего саботажа, в любом случае это приведет к эскалации отношений с Украиной.

В-третьих, такое размещение увеличивает и без того чрезмерную военную и политическую зависимость Беларуси от России. В конце концов, такие объекты явно контролируются российскими военными и интегрированы в общую систему контроля Российской Федерации. Эти же станции могут контролировать любые беспилотники – и те, которые могут быть запущены не только в сторону Украины. Запуская такие беспилотники, например, в Польшу по приказу российского военного руководства, разве российский офицер будет спрашивать разрешения у белорусского руководства? Риторический вопрос.

Для соседних стран НАТО это будет означать расширение российской военной инфраструктуры в Беларуси, что, безусловно, может вызвать соответствующий симметричный или асимметричный ответ. Это может быть усиление войск на границе, новые санкции, углубление изоляции – в любом случае, усиление напряженности в отношениях.

Таким образом, если предположить, что ситуация может перейти к серьезной эскалации, и любое действие вызовет тот же асимметричный или не асимметричный ответ, – Лукашенко потом может не спрашивать: «А меня за что?»

Виталий Цыганков, «Фейсбук»

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