В доме под Гродно прогремел взрыв 4 24.03.2026, 17:28

13,238

На место ЧП выехал замминистра МЧС.

В МЧС Беларуси сообщили, что отправили подразделения спасателей в четырехквартирный двухэтажный жилой дом в деревне Казимировка Гродненского района.

По поручению министра по чрезвычайным ситуациям на место инцидента выехал заместитель министра Анатолий Долголевец.

На опубликованных кадрах видно, что дом практически полностью разрушен, видны обвалившиеся перекрытия и отдельные части стен.

По предварительной информации, произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением в двух квартирах на первом и втором этажах.

Происшествие привело к обрушению плит перекрытия и стен в квартире на втором этаже с последующим загоранием.

В результате инцидента травмирован мужчина, который госпитализирован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com