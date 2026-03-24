В доме под Гродно прогремел взрыв

В доме под Гродно прогремел взрыв4
- 24.03.2026, 17:28
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На место ЧП выехал замминистра МЧС.
В МЧС Беларуси сообщили, что отправили подразделения спасателей в четырехквартирный двухэтажный жилой дом в деревне Казимировка Гродненского района.
По поручению министра по чрезвычайным ситуациям на место инцидента выехал заместитель министра Анатолий Долголевец.
На опубликованных кадрах видно, что дом практически полностью разрушен, видны обвалившиеся перекрытия и отдельные части стен.
По предварительной информации, произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением в двух квартирах на первом и втором этажах.
Происшествие привело к обрушению плит перекрытия и стен в квартире на втором этаже с последующим загоранием.
В результате инцидента травмирован мужчина, который госпитализирован.