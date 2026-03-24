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Над Гомелем летает российский дрон

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  • 24.03.2026, 17:51
  • 4,660
Над Гомелем летает российский дрон

На территорию Беларуси он залетел после обстрела Украины.

Российский дрон пересек украинско-беларусскую границу в 15.23 районе Добрянки и стал двигаться в направлении Гомеля, передает украинский мониторинговый канал Monitorwarr.

Спустя 5 минут сигнал пропал около Песчаной Буды, Гомельский район. Дальнейшая судьба дрона неизвестна.

Над Гомелем около 15:55 видели пролет БпЛА, пишет издание «Флагшток». Также местные жители сообщают о шуме вертолета.

Отметим, вчера, 23 марта, жителей Минска разбудил звук дрона.

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