Украинские разведчики взяли в плен двух российских оккупантов

Украинские разведчики взяли в плен двух российских оккупантов1
- 24.03.2026, 17:54
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Кадры ближнего боя.
Бойцы подразделения «Стугна», входящего в состав «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины, в ходе выполнения стабилизационных задач на Запорожском направлении взяли в плен двух военнослужащих ВС РФ.
Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр ГУР.
Как отмечается, военные разведчики успешно вывели пленных на подконтрольную Украине территорию, накормили и оказали необходимую медицинскую помощь.
Впоследствии оккупантов обменяют на украинских защитников.