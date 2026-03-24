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Украинские разведчики взяли в плен двух российских оккупантов

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  • 24.03.2026, 17:54
  • 4,468
Украинские разведчики взяли в плен двух российских оккупантов

Кадры ближнего боя.

Бойцы подразделения «Стугна», входящего в состав «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины, в ходе выполнения стабилизационных задач на Запорожском направлении взяли в плен двух военнослужащих ВС РФ.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как отмечается, военные разведчики успешно вывели пленных на подконтрольную Украине территорию, накормили и оказали необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии оккупантов обменяют на украинских защитников.

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