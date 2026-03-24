В Беларуси приостановили работу магазинов сети «Перекресток»5
- 24.03.2026, 18:12
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Проверки выявили просрочку и продукты с измененными сроками годности.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) приостановило деятельность сети магазинов «Перекресток», которой руководит ООО «РольфТрэйд», после выявления многочисленных нарушений законодательства о защите прав потребителей.
Как сообщили в ведомстве, во время выборочной проверки в феврале – марте в каждом из 13 проверенных объектов была запрещена реализация просроченных товаров на общую сумму около 5,5 тысячи рублей.
Особенно серьезные нарушения зафиксированы в магазине «Перекресток Авеню» в Могилеве. Там в отделе собственного производства обнаружили 75 килограммов готовой кулинарной продукции с просроченными сроками годности, в том числе курицу-гриль, блины, котлеты, картофель фри и голубцы. Общая стоимость этой продукции превышала две тысячи рублей.
Кроме того, проверка предотвратила поступление в продажу еще более 70 килограммов продуктов с перемаркированными датами. Речь идет о блюдах, произведенных накануне и фактически уже просроченных, но обозначенных как «свежие».
«Такая продукция способна нанести существенный вред здоровью населения. И это несмотря на то, что проверка торговой сети идет уже второй месяц», – подчеркнули в МАРТ.
Также в ведомстве отметили, что в течение 2023–2025 годов за подобные нарушения ООО «РольфТрэйд» привлекалось к административной ответственности шесть раз.