В Беларусь идет снег и резкое похолодание 4 24.03.2026, 18:25

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Циклон со Скандинавии накроет страну в начале апреля.

Беларусь засыплет снегом? В страну несётся циклон со Скандинавии – синоптики предупредили о резком похолодании

Тёплая погода, которая держалась в Беларуси последние дни, начинает сдавать позиции. Антициклон, обеспечивавший почти весеннее тепло, ослабевает – и в атмосферу заходит холод. По данным тематического Telegram-канала Nadvorie, скоро в страну вновь вернется снег.

Специалисты объяснили, что синоптическая картина меняется резко: с севера формируется глубокая «воронка» холода, которая быстро накроет Восточную Европу. На практике это значит одно – в конце марта температура в Беларуси рухнет. Причем ощутимо: сразу на 12-15°C.

Согласно данным Nadvorie, главный удар по погоде ожидается в ночь с 1 на 2 апреля. Дело в том, что со Скандинавии в Беларусь несётся циклон, который буквально «закрутится» над страной, описав петлю. Внутри него – классический набор для начала апреля: температура около нуля (от -1 до +3°C) и осадки в виде снега и мокрого снега.

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