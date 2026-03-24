Кто уже вышел победителем из войны с Ираном 2 24.03.2026, 18:30

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Фото: WP

США усиливают экспорт СПГ.

Обострение конфликта вокруг Ирана и перебои поставок через Ормузский пролив привели к резкому росту спроса на сжиженный природный газ (СПГ) из США, который становится ключевой альтернативой для стран Азии, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне атак на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе и ограничений поставок из региона, правительства Японии, Южной Кореи, Тайваня и других стран ускоряют заключение контрактов с американскими поставщиками. Это соответствует политике администрации президента США Дональда Трампа, продвигающей идею «энергетического доминирования» США.

США усиливают экспорт СПГ, предлагая долгосрочные соглашения и новые проекты. Крупные компании, включая Cheniere Energy и Venture Global, фиксируют рост спроса и цен, что увеличивает их доходы на фоне ограниченных мощностей в краткосрочной перспективе.

Особенно зависимыми от импорта остаются страны Восточной Азии. Например, Тайвань, экономика которого сильно опирается на высокотехнологичное производство, стремится увеличить долю американского СПГ в своем энергобалансе с примерно 10% до 25% к 2029 году. Япония и Южная Корея также подписывают новые многолетние контракты с США.

Хотя Китай частично компенсирует дефицит за счет внутренней добычи и поставок из России, его соседи сталкиваются с ростом цен и нехваткой топлива. В некоторых странах Юго-Восточной Азии уже вводятся ограничения потребления энергии.

Эксперты отмечают, что американские поставщики выигрывают за счет более высоких цен и усиления переговорных позиций, однако полностью заменить ближневосточные объемы в ближайшей перспективе они не могут. Тем не менее, текущий кризис ускоряет глобальную переориентацию энергетических потоков и усиливает роль США как одного из ключевых поставщиков энергоресурсов для Азии.

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