В водоеме минского парка обнаружили двух красноухих черепах 4 24.03.2026, 18:42

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Иллюстративное фото

Как они туда попали?

В водоеме парка Уручье в Минске заметили красноухих черепах. О находке сообщил читатель Onlíner Роман: по его словам, в пруду живут как минимум две особи.

Одна из черепах довольно крупная — около 15 см, с заметным налетом на панцире, свидетельствующим о том, что она находится в воде уже долгое время. Неподалеку заметили еще одну — меньшего размера. По словам очевидцев, подобных черепах в этом парке видели и в прошлом году. Это может означать, что им удалось пережить зиму.

Как именно животные оказались в водоеме, неизвестно. Вероятнее всего, их выпустили бывшие владельцы. Красноухих черепах часто продают маленькими, но со временем они вырастают до крупных размеров и требуют особых условий содержания. Кроме того, эти животные могут жить до 30 лет.

Таких черепах в Беларуси замечают не впервые. Их видели в реке Свислочь, в пруду Ботанического сада, а также в Соже, Немане и других водоемах. Некоторые особи способны пережить зиму, однако многие не выдерживают холодов.

Красноухая черепаха считается инвазивным видом и внесена в «Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси». Специалисты отмечают, что такие животные могут влиять на местные экосистемы, хотя степень этой угрозы оценивается как невысокая.

Что делать, если увидел такую черепаху в водоеме?

Забирать красноухих черепах из водоема не нужно, поскольку серьезного вреда от них пока нет.

— Как поступить? Угрозу такая черепаха пока не несет. Одна-две такие особи в городском водоеме в какой-то степени даже украшают его. Так что я бы особо не беспокоился. Но если возникают вопросы, звоните нам в Академию наук, в Минский зоопарк либо на биологический факультет БГУ, где вам подскажут, как поступить, — рассказывал Onlíner кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Сергей Дробенков.

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