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Венгрия вернула машины украинского «Ощадбанка» с повреждениями и без денег

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  • 24.03.2026, 18:47
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Венгрия вернула машины украинского «Ощадбанка» с повреждениями и без денег

Также из автомобилей изъяли средства связи и видеонаблюдения.

Председатель правления украинского «Ощадбанка» Юрий Кацион рассказал об инциденте с задержанием инкассаторов банка в Венгрии, передает «Цензор.нет».

По его словам, наличные деньги перевозились для обеспечения стабильного кассового учета в Украине. Наземная логистика является единственным маршрутом для ввоза валюты на территорию страны, поскольку авиасообщение в настоящее время недоступно из-за полномасштабного вторжения РФ.

«В условиях войны спрос на валюту остается стабильно высоким. В настоящее время «Ощадбанк» приостановил ввоз наличных средств в Украину. Нацбанк покрывает спрос, существующий на рынке, из собственных резервов. Однако ситуация требует решения, так как объемы достаточно значительны, финансовая система нуждается в насыщении рынка наличными деньгами», — пояснил Кацион.

12 марта «Ощадбанку» вернули два автомобиля с признаками повреждения, без денег и ценностей. Также из автомобилей изъяли средства связи и видеонаблюдения.

«Позже постановлением венгерского правительства, а затем венгерского парламента наличные средства и ценности «Ощадбанка» были задержаны на 60 дней. Банк инициировал уголовно-правовые, процессуальные и международно-правовые шаги, предоставил информацию правоохранительным органам Украины и соответствующим международным контрагентам и кредиторам в соответствии с нашими договорными обязательствами», — добавил он.

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