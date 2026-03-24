В Минске расширят и продлят несколько улиц
- 24.03.2026, 18:53
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Проекты связаны со строительством метро.
В столице уже началась реализация ряда объектов, связанных с транспортным обеспечением микрорайона «Северный Берег». Здесь запланирована комплексная реконструкция Долгиновского тракта на участке от переулка Червякова до Дворца детей и молодежи. Об этом сообщил директор предприятия «Гордорстрой» Сергей Панев.
«Этот участок будет реализовываться в шесть этапов и будет связан с комплексом строительных работ, который учитывает строящуюся ветку метро и размещение будущей станции по улице Орловской. Мы будем работать на участке от Дворца молодежи до улицы Орловской, а затем от улицы Орловской до Долгиновского тракта», — отметил Сергей Панев.
В комплексе изменений — снос некоторых объектов, добавление левого поворотного съезда и усиление светофорного регулирования.
Сейчас разрабатывается проектная документация на продолжение улицы Нововиленской до МКАД.
«Это будет строительство полноценной улицы с шестью полосами движения и транспортной развязкой на участке Минской кольцевой дороги рядом с заправкой», — добавил Сергей Панув.
Строители Треста №15 уже работают на участке от Дворца молодежи до улицы Орловской. В ближайшее время начнется перестройка перекрестка на переулке Червякова.
«Это небольшой участок, но мы планируем провести полную реконструкцию всего перекрестка, что в дальнейшем позволит перейти к реализации остального участка», — говорит Сергей Панев.
Кроме того, еще один объект — реконструкция улицы Коростояновой на участке от улицы Некрасова до улицы Орловской. Здесь строители также начали работы.