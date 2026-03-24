«Альтернативу для Германии» подозревают в передаче секретных сведений Москве 9 24.03.2026, 18:57

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Среди них — записи закрытых встреч на уровне послов.

Доступ пророссийской партии «Альтернатива для Германии» к конфиденциальным документам ЕС вызывает опасения, что информация о важных обсуждениях становится достоянием Москвы. Об этом в комментарии Politico заявили три дипломата ЕС и четыре немецких парламентария.

Представители крайне правой «Альтернативы для Германии» имеют доступ к базе данных, содержащей тысячи файлов ЕС. В нее входят конфиденциальные записи со встреч послов, где дипломаты блока обсуждают позиции своих стран по геополитическим вопросам, таким как планы финансирования Украины за счёт замороженных российских активов.

«Проблема в том, что у нас есть партия, АдГ, в отношении которой есть обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», — заявил депутат от партии «Зелёные» Антон Хофрайтер, председатель комитета Бундестага по делам ЕС.

Эти подозрения влияют на то, как проводятся деликатные переговоры, поскольку дипломаты все чаще учитывают риск разглашения информации.

В минувшие выходные СМИ обвинили Будапешт в передаче Москве информации о конфиденциальных переговорах лидеров ЕС, что министр иностранных дел Венгрии назвал «фейковыми новостями». Страны ЕС уже проводят встречи в небольших группах из-за опасений, что «не слишком лояльные» страны могут передавать конфиденциальную информацию правительству Путина, заявил представитель европейского правительства.

«В Брюсселе мы принимаем всевозможные меры предосторожности для защиты конфиденциальной информации и важных встреч», — заявил один высокопоставленный дипломат ЕС. Но доступ, который депутаты от партии «Альтернатива для Германии» имеют к секретным материалам, «оставляет огромную дыру в наших мерах безопасности, подобную дыре в руках Путина».

«Мы все очень осторожно относимся к обмену конфиденциальной информацией в формате, доступном 27 государствам-членам ЕС, — сказал другой дипломат. - Будь то из-за Орбана или из-за немецкой системы… мы не делимся всей информацией свободно, как это было бы в кругу ближайших доверенных лиц за столом переговоров с представителями 27 государств-членов».

«Посол не может гарантировать, что какие-либо конфиденциальные заявления, сделанные им в формате Coreper [формат для послов ЕС], не попадут напрямую к россиянам или Китаю», — продолжил дипломат.

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