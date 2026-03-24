В российском Екатеринбурге вывели из эксплуатации десятки автобусов МАЗ 23 24.03.2026, 19:11

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Что с ними не так.

В российском Екатеринбурге пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов, включая поставленные перед чемпионатом мира по футболу 2018 года белорусские МАЗ. На этот шаг пошли из-за нехватки запчастей и сложностей с обслуживанием техники, пишет Ura.ru.

В Екатеринбурге транспортное предприятие «Гортранс» столкнулось с серьезными трудностями в обслуживании автобусного парка. Из 170 автобусов, закупленных в 2015—2016 годах, часть техники простаивает: около 65 машин законсервированы или ожидают ремонта, а в эксплуатации остаются примерно 80 автобусов.

Как объяснили изданию в администрации города, все агрегаты и запасные части в этих автобусах импортного производства, в подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества.

«Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года мы получили большой транш на покупку транспортных средств. Поступили МАЗы и НЕФАЗы», — сообщил председатель Счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук.

В частности, во время мирового футбольного первенства именно техника МАЗ активно использовалась в качестве шаттлов для перевозки болельщиков, после чего была передана в городской транспортный парк.

«В гарантийный период эксплуатации, то есть в течение первого года, у автобусов MАЗ, например, было выявлено более 500 замечаний. Детали для ремонта приобретались в основной мере по необходимости. Резерв запчастей никто не формировал», — сказал Гетманчук.

Сейчас на балансе ЕМУП «Гортранс» остались 144 автобуса с двигателем Mercedes. Из них 30 простаивают из-за нецелесообразности ремонта, 35 находятся на консервации в ожидании появления запчастей. Но в настоящее время оригинальные детали приобрести невозможно.

На предприятии сообщили, что попытки использовать аналогичные запчасти не дали результата: они быстро выходили из строя. Дополнительно техника за время простоя теряет свои свойства — изнашиваются аккумуляторы, резиновые элементы, масла и жидкости, возникает коррозия и проблемы с электроникой. В итоге запуск таких автобусов в работу требует дополнительных затрат и нагрузки на персонал, поэтому даже при наличии запчастей вернуть их в эксплуатацию может быть сложно.

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