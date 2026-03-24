Андрюс Кубилюс: Европе есть чему поучиться у Украины 24.03.2026, 19:14

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Андрюс Кубилюс

Защита критической инфраструктуры имеет ключевое значение для ЕС.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс встратился в Брюсселе с вице-премьер-министром по вопросам восстановления — министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой. В ходе встречи украинский чиновник представил комплекс мер по защите критически важной инфраструктуры от российских ударов, пишет «Укринформ».

«Я прослушал презентацию вице-премьер-министра о том, как Украина защищает свою критическую инфраструктуру; Европе есть чему поучиться и работать вместе с Украиной над повышением нашей обороноспособности», - отметил Кубилюс.

На просьбу предоставить больше деталей о встрече, пресс-секретарь Европейской комиссии Томас Ренье сказал, что вчера двое чиновников провели «хорошую дискуссию», отметив, что комиссар Кубилюс может добавить больше информации о встрече завтра во время брифинга в Брюсселе.

В то же время он напомнил, что у ЕС есть набор инструментов для защиты критической инфраструктуры в рамках соответствующих планов действий, которые также включают защиту от киберугроз.

«Очевидно, что наша критическая инфраструктура имеет ключевое значение, мы должны ее защищать, мы знаем, что существует много угроз, направленных против нее. Это была продуктивная встреча, нашу поддержку Украины невозможно переоценить», - сказал пресс-секретарь.

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