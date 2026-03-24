Что ждет Россию после войны с Украиной 5 24.03.2026, 19:23

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Кремль окажется в окружении враждебно настроенных государств.

Россия выйдет из войны против Украины менее защищенной, более озлобленной, говорится в аналитическом докладе Фонда Карнеги (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что, несмотря на изначальные цели укрепить безопасность западных границ, Москва столкнется с противоположным результатом. После войны Россия окажется в окружении враждебно настроенных государств — от Арктики до Черного моря, а Украина, пережившая конфликт, станет долгосрочным противником.

Одним из ключевых факторов роста напряженности станет география: расширение НАТО и вступление новых стран увеличили протяженность линии соприкосновения с Россией. Дополнительное давление создает развитие высокоточного оружия, способного поражать цели глубоко на российской территории.

Авторы подчеркивают, что возможное ослабление трансатлантических связей при администрации президента США Дональда Трампа может привести к усилению военной самостоятельности Европы, включая обсуждение собственных ядерных арсеналов. Это, по оценке аналитиков, лишь усилит чувство угрозы в Москве.

При этом Россия, вероятно, будет избегать прямого конфликта с Альянсом, пока продолжается война. Однако риск эскалации сохраняется — особенно в случае кризисов или просчетов. В докладе не исключается сценарий, при котором Москва может попытаться проверить эффективность коллективной обороны НАТО.

Отдельное внимание уделяется «гибридным» угрозам — кибератакам, дезинформации и диверсиям, которые уже стали важной частью стратегии Кремля.

Несмотря на ослабление экономики и армии, Россия, как отмечается, будет все больше опираться на ядерное сдерживание. Это делает будущую систему европейской безопасности более нестабильной и потенциально опасной.

Аналитики приходят к выводу, что даже после окончания войны противостояние между Россией и Европой станет долгосрочным и потребует сдерживания, а не быстрого урегулирования.

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