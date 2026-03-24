Умер итальянский певец и автор песен Джино Паоли 24.03.2026, 19:29

4,268

Джино Паоли

Он скончался в возрасте 91 года.

Итальянский певец Джино Паоли умер в возрасте 91 года, сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление семьи покойного.

«Джино ушел прошлой ночью, мирно и в окружении любви своих близких», — говорится в заявлении.

У него остались жена Паола и дети Аманда, Николо и Томмазо. Старший сын Джованни умер раньше отца — в марте 2025 года, от сердечного приступа.

Джино Паоли — певец, автор песен и композитор, одна из ключевых фигур итальянской эстрады. Он родился 23 сентября 1934 года в прибрежном городе Монфальконе, вскоре семья переехала в Геную. Впоследствии Паоли стал центральной фигурой так называемой генуэзской песенной школы, наряду с Фабрицио Ди Андре и Луиджи Тенко.

Песня «Il cielo in una stanza», написанная Паоли в 1959 году для певицы Мины, заняла первое место в Итальянском ежегодном песенном рейтинге, а также попала в Billboard Hot 100. Среди других известных песен Паоли — «Sapore di sale», ставшая визитной карточкой артиста.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com